Липень розпочинається з магнітної бурі: небезпечні дні другого місяця літа

Як і кінець червня, початок липня відзначиться достатньо відчутними геомагнітними коливаннями — завтра, 2 липня, очікується сильна буря з К-індексом 5.

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Такі дані оприлюднює ресурс meteoagent.com.

За попередніми прогнозами, буря триватиме майже тиждень, але її потужність поступово спадатиме: з К-індекса 5 — 2 липня до К-індексу 3 — 9 липня.

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В другій декаді, як очікується, помірні бурі (К-індексом 4) чергуватимуться зі слабкими (з К-індексом 3). Наступна сильна магнітна буря (з К-індексом 5) очікується 23 та 24 липня, а наступного дня її інтенсивність зменьшиться до К-індекса 3.

В такі дні медики традиційно радять людям із хронічними хворобами, насамперед сердечно-судинними, берегтися та не забувати приймати ліки. В дні магнітних бур радять зменьшити фізичну активність, віддавати перевагу легкій їжі та відмовлятися від енергетиків та алкоголю. Головний біль, запаморочення та слабкість можуть відчувати не лише хворі люди, а й ті, чиє самопочуття часто залежить від погоди.

До речі, цього тижня в Україні очікуються температурні «стрибки» — прохолода чергуватиметься з температурою вище +30 градусів.

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Фото Pixabay

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