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Синоптики обіцяють українцям гарячі вихідні та прогнозують посилення спеки
В Україні на вихідних переважатиме стійка погода з досить високими показниками температури повітря. Такий прогноз дав відомий синоптик Ігор Кібальчич.
«У наступні дві доби очікується перебудова синоптичних процесів на антициклональний характер, що сприятиме стабілізації погодних умов. У більшості областей нашої країни на тлі малохмарного неба прогнозується суттєве потепління, яке найбільш відчутним буде у західних та південних областях. Дощів практично не передбачається, і лише вночі у суботу на слабко вираженому атмосферному фронті можуть пройти короткочасні зливи, місцями у супроводі грози», — повідомив він.
Субота, 5 липня:
У західних областях в умовах підвищеного атмосферного тиску очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +8…+13 °С, вдень +21…+26 °С, на Закарпатті +26…+31 °С. У північних регіонах України вночі місцями пройде невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +12…+17 °С, вдень +22…+27 °С.
У центральних областях вночі місцями пройдуть короткочасні грозові дощі, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі очікується +16…+21°С, вдень +24…+29 °С. У південній частині країни та у Криму очікується мінлива хмарність, без опадів, лише у Приазов'ї вдень місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +17…+22 °С, в денні години +27…+32 °С.
У східних областях вночі місцями пройдуть короткочасні дощі та грози, вдень без істотних опадів. Вітер вночі змінних напрямків, 3 — 8 м/с, вдень північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +16…+21 °С, вдень +24…+29 °С.
Неділя, 6 липня:
У західних областях погодні умови продовжуватимуть визначатися полем підвищеного атмосферного тиску, тому протягом доби опадів не передбачається. Вітер очікується змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10…+15 °С, вдень +27…+32 °С, на Закарпатті +30…+35 °С. У північній частині країни очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер переважатиме південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +10…+15 °С, вдень +24…+29 °С.
У центральних областях України прогнозується сонячна і тепла погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +14…+19 °С, вдень +27…+32 °С. У південних областях та у Криму очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, лише вдень на Одещині місцями можливі невеликі короткочасні дощі та грози. Вітер вночі змінних напрямків, 3 — 8 м/с, вдень південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +17…+22 °С, вдень +30…+35 °С.
У свою чергу відома синоптикиня Наталка Діденко прогнозує посилення спеки після вихідних.
«7−8 липня в Україні переважатиме сильна спека. З 9-го серпня вона послабне на заході, півночі, багатьох центральних областях. Проте на півдні, сході України та на Дніпропетровщині ще пектиме до +33+37 градусів», — написала вона.
Як писали «ФАКТИ», у червні дуже часто переважала дощова погода з температурою, нижчою за норму.104
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