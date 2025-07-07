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В чому США відмовили Україні на початку вторгнення рф: президент Польщі відверто розповів

13:31 7 липня 2025
Президент Польщі Анджей Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда зізнався, що на початку великої війни Україна наполегливо просила Польщу передати винищувачі МіГ-29. Проте цьому завадили Сполучені Штати Америки.

«Україна нас буквально благала про МіГи. Це постійно лунало під час моїх розмов із Зеленським», — говорить Дуда.

Дуда додав, що звертався до союзників із питанням, як це зробити, адже Польща — член НАТО. Натомість була блокада з боку американців.

«Ми отримали сигнали про заборону передавати Україні не лише винищувачі, але й танки чи інший важкий штурмовий транспорт, — пригадує Дуда. — Українці приходили до нас із претензіями, бо американці радили звернутись до поляків. Виходило, що це Польща не хоче передати ці літаки».

Зазначимо, що, крім того, у 2024 році в НАТО поставили на паузу передачу обіцяних Україні літаків Gripen — шведських багатоцільових винищувачів четвертого покоління. Пояснювали це відсутністю пілотів та невеликою необхідністю.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, чому шведський винищувач Gripen для України кращий за F-16.

Читайте також: Шість ракет за один виліт: український пілот F-16 встановив рекорд під час масової атаки росіян

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