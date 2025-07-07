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В чому США відмовили Україні на початку вторгнення рф: президент Польщі відверто розповів
Президент Польщі Анджей Дуда зізнався, що на початку великої війни Україна наполегливо просила Польщу передати винищувачі МіГ-29. Проте цьому завадили Сполучені Штати Америки.
«Україна нас буквально благала про МіГи. Це постійно лунало під час моїх розмов із Зеленським», — говорить Дуда.
Дуда додав, що звертався до союзників із питанням, як це зробити, адже Польща — член НАТО. Натомість була блокада з боку американців.
«Ми отримали сигнали про заборону передавати Україні не лише винищувачі, але й танки чи інший важкий штурмовий транспорт, — пригадує Дуда. — Українці приходили до нас із претензіями, бо американці радили звернутись до поляків. Виходило, що це Польща не хоче передати ці літаки».
Зазначимо, що, крім того, у 2024 році в НАТО поставили на паузу передачу обіцяних Україні літаків Gripen — шведських багатоцільових винищувачів четвертого покоління. Пояснювали це відсутністю пілотів та невеликою необхідністю.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, чому шведський винищувач Gripen для України кращий за F-16.
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