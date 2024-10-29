Значна перевага: чому шведський винищувач Gripen для України кращий за F-16

На думку авіаційних експертів, шведський винищувач Saab JAS 39 Gripen був би ідеальним рішенням для українських ВПС. Однак F-16 вийшов на перше місце з політичних причин. Однією з характеристик Gripen є його маневреність. Він може робити все дуже швидко, але в той же час Gripen дуже легкий в управлінні, сказав Генрік Бйорлінг.

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Ще в середині липня майор шведських ВПС і льотчик-демонстратор похвалив власну шведську розробку британській військовій радіостанції BFBS. З того часу, як винищувач F-16 був обраний для боротьби з армією путіна, американський літак піддавався критиці. Тепер до критики доєднався журнал Business Insider, пише Frankfurter Rundschau.

«Gripens набагато краще підходять для України, ніж F-16, — сказав експерт з питань повітряної війни з аналітичного центру Rand Corporation Майкл Бонерт. — Gripens дещо більше пристосовані до потреб України».

В середині вересня тема винищувачів F-16 знову зазвучала гучніше, коли ВПС США і Збройні сили Німеччини оголосили про свою участь у маневрах у Фінляндії.

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«Можливість навчитися у наших фінських колег покращує нашу здатність швидко розгортати повітряні сили у нетрадиційних місцях», — сказав у цьому контексті Джеймс Хеккер. Командувач ВПС США в Європі повідомив в Defense Express, що винищувачі НАТО злетіли і приземлилися на автомагістралі поблизу Рануа на півночі Фінляндії.

«Він був спроектований для легкого обслуговування з самого початку і може бути заправлений, переозброєний і капітально відремонтований командою з шести механіків на двох машинах на невеликих аеродромах і на автострадах — навіть у холодну погоду. Крім того, лише один з членів екіпажу повинен бути фахово підготовленим для технічного обслуговування, решта можуть бути звичайними солдатами».

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Шведський Saab JAS 39 Gripen був розроблений для використання на цивільних дорогах, підкреслює видання — маючи на увазі можливість руйнування злітно-посадкових смуг.

«F-16 також може це робити і вже робить, але Gripen є більш надійним і краще пристосованим для цього», — йдеться у статті.

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Колишній військово-морський льотчик Том Ріхтер налаштований дуже скептично. На його думку, американські винищувачі F-16 — «крихкий звір» у порівнянні з літаками МіГ і Сухого колишньої радянської армії. Politico цитує Ріхтера, який літав на винищувачах F-16 Національної гвардії. Він буквально вважає свою колишню робочу машину «примадонною».

Переговори між Україною та Швецією про можливу передачу шведських винищувачів Gripen розпочалися ще минулого року, повідомляє журнал Armyrecognition. У цьому контексті Стокгольм оголосив, що вивчить можливість передачі цих літаків Києву. У травні 2024 року Швеція призупинила свої плани з розгортання винищувачів Gripen «для забезпечення успішного впровадження F-16».

Міністерство оборони Швеції зробило чітку заяву на своєму сайті: «Наразі переміщення Gripen в Україну не є актуальним, оскільки це завадило б введенню в дію винищувача F-16. Однак уряд все ще працює над створенням умов для можливої підтримки України за допомогою JAS 39 Gripen пізніше».

Однак це скасування супроводжується превентивним наданням матеріальних наборів, як зазначено в повідомленні міністерства. Поточний пакет шведської підтримки включає матеріальні набори на загальну суму 100 мільйонів євро. За даними міністерства, комплекти матеріалів містять частини JAS 39 C/D, які будуть використані при будівництві нового JAS 39 E. Закупівля комплектів обладнання створить умови для того, щоб можна було пожертвувати кілька JAS 39 C/D замість того, щоб демонтувати комплекти обладнання з діючих JAS 39 C/D — це означає, що шведські літаки в кінцевому підсумку будуть поставлені без виснаження запасів ВПС Швеції.

Кілька років тому спеціалізована преса вже сперечалася про те, наскільки шведський винищувач може не відставати від американських машин і протистояти російським літакам. З огляду на порівнянність з винищувачами F-16, в якості претендента використовувався американський F-35 — тобто літак нового покоління. Якщо Gripen C/D є представником четвертого покоління винищувачів, то модернізований варіант E представляє покоління 4,5 — і був би ідеальним доповненням до F-35 п'ятого покоління: останній обробляв би дані і передавав їх на Gripen E як на ракетну платформу. Тому південнокорейський журнал Military Watch порівняв цей варіант шведського літака з російськими Су-27, Су-30 і Су-35.

Згідно зі звітом, шведські ВПС в основному покладаються на єдиний легкий, неспеціалізований клас багатоцільових винищувачів з одним двигуном для ведення повітряної війни. Розробка Gripen була зумовлена низькою вартістю, «але йому не вистачає дальності, швидкості, висоти і корисного навантаження або висококласних датчиків більш дорогих літаків повітряної переваги, таких як Су-30», — пише Military Watch. На противагу цьому, Gripen все ще набирає очки в потенційному повітряному бою завдяки своїй сенсорній технології і ракетам «Метеор» BVRAAM (ракети класу «повітря-повітря» поза межами візуальної досяжності).

На основі перерізу радара і швидкості повороту в градусах за секунду експерти змоделювали «бої» 2018 року — як BVR, тобто за межами візуальної дальності, так і WVR, тобто в межах візуальної дальності. У бою BVR Global Defense засвідчив, що Gripen має значну перевагу над російським Су-35 — його профіль важко виявити на ворожих радарах. Gripen також мав би переваги в бою на візуальній дистанції, оскільки він має вищу швидкість розвороту, і тому його важче уразити ракетами класу «повітря-повітря». Висновок: «Gripen E може збити приблизно 1,6 літака Су-35 на кожен втрачений Gripen E».

Раніше експерт розповів про унікальні можливості ще одного шведського літака ASC 890 компанії Saab AB.

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