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Суспільство та люди

Майже катастрофа: росіяни запустили фейк про аварію на Південноукраїнській АЕС

11:13 7 липня 2025
На Південноукраїнській АЕС збоїв не зафіксовано. Фото з Вікіпедії

Росіяни, які минулого року активно атакували українську енергетику, запустили фейкову інформацію щодо нештатної ситуації на Південноукраїнській АЕС.

В Центрі протидії дезинформації заявляють, що повідомлення про збій на Південноукраїнській АЕС, який міг призвести до катастрофи і який нібито «приховав Київ», є неправдивими.

«Верифікувавши інформацію в НАЕК „Енергоатом“, Центр повідомляє: ці твердження не відповідають дійсності. Південноукраїнська АЕС працює у звичному режимі, що підтверджується звітами МАГАТЕ», — зазначають у ЦПД та додають, що звіті від 4 липня лише міститься згадка про аварійне відключення лінії електропередач на Запорізькій АЕС внаслідок обстрілів. А раніше, ще 1 липня, повідомлялося про атаки російських дронів-камікадзе навколо та поблизу українських атомних станцій, зокрема й Південноукраїнської АЕС.

«Заяви про нібито „приховування“ інформації щодо ситуації на Південноукраїнській АЕС не мають нічого спільного з реальністю. Усі ядерні об’єкти України перебувають під постійним контролем інспекторів МАГАТЕ, які мають доступ до всіх АЕС і регулярно звітують про ситуацію на станціях», — додали в Центрі протидії дезінформації.

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Нагадаємо, що напередодні в мережі ширилася інформація про вибух на території столичної ТЕЦ-6. Втім, пізніше з'ясувалося, що вибух пролунав на території підприємства, розташованого поруч. Там сталося загоряння ємності з мастилом після того, як через неполадки з проводкою загорілася битовка.

Фото з Вікіпедії

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