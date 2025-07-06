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Стався інцидент: у «Київтеплоенерго» розповіли про ситуацію на ТЕЦ-6 у Києві
В компанії «Київтеплоенерго», де раніше повідомляли про пошкодження тепломагістралі в Києві внаслідок російської атаки, спростували інформацію, що поширювалася у низці тг-каналів, про вибух на території столичної ТЕЦ-6.
«Обладнання станції працює у штатному режимі, на території теплоелектроцентралі вибухи чи загоряння відсутні. Відключень споживачів, що отримують електроенергію від станції, немає. Загрози для енергопостачання Києва також немає», — зазначили в компанії та додали, що інцидент із загорянням стався на підприємстві за територією ТЕЦ-6.
А мер Києва Віталій Кличко уточнив, що, за попередніми даними, вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріалами в ангарі комерційного підприємства, яке розташоване неподалік від ТЕЦ.
«Постраждалих наразі немає. Екстрені служби на місці», — додав столичний голова.
За словами голови Деснянської РДА Максима Бахматова, спочатку в напрямку Броварів візуально спостерігалося сильне задимлення, а потім прогримів вибух.
«На Пухівській 1-а вибухнула цистерна з мастилом, пошкоджено 1 автомобіль, попередньо потерпілі відсутні. Патрульні на місці. Підприємство за ТЕЦ, у вагончику охоронця замкнула проводка, під час тущіння вогонь перекинувся на цистерну с мастилом», — пояснив він.
Нагадаємо, що днями потужний вибух пролунав під Житомиром. Спочатку повідомлялося, що величезний стовп диму піднявся над АЗС. Проте пізніше з'ясувалося, що вибух стався у селі Березина на виробничому складі одного з промислових підприємств. Багато людей постраждали, а двоє — загинули.
Фото з Вікіпедії22
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