41.43 / 42.00 48.85 / 49.54
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Побережися: на Миколаївщині горить склад боєприпасів, почалася детонація

14:27 7 липня 2025
На Миколаївщині спалахнув склад боєприпасів

На Миколаївщині, яку часто обстрілюють росіяни, сталося займання на місці зберігання боєприпасів. Про це повідомили Сили оборони Півдня України.

«Сьогодні, 7 липня близько 10.00, в одній з громад Миколаївської області сталося займання на місці зберігання боєприпасів. Причина виникнення пожежі уточнюється, але за попередньою інформацією, вона не пов’язана з ворожими обстрілами. Ймовірно, займання сталося від горіння сухої трави. Відбувається поодинока детонація. На місці події працюють підрозділи ДСНС», — йдеться у повідомленні.

Вогнеборці докладають максимум зусиль для ліквідації пожежі, осередок займання локалізовано.

«Склад розташований поза межами населених пунктів. Загрози місцевому населенню немає, але просимо всіх залишатись у безпечному місці. Військовим командуванням створено комісію для проведення детального розслідування даної події, визначення вини посадових осіб, чиї дії чи бездіяльність призвели до пожежі. Адже кожна одиниця матеріально-технічних засобів береже життя і здоров’я наших воїнів на передовій», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», під час нічної атаки ворога постраждали Київщина, Запоріжжя та Харків.

Ілюстративне фото

РЕКЛАМА

238

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Як очистити унітаз&nbsp;— Способи очищення унітазу&nbsp;— Фото: The Spruce

Очищаємо унітаз зсередини: названо ефективні способи прибрати наліт, камінь та іржу

Таро-прогноз на 8 липня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Овнам — «Колесо Фортуни» та несподівані зміни, Ракам — «Двійка Жезлів» та важливе рішення: Таро-прогноз на 8 липня

Фінансовий гороскоп на тиждень 7-13 липня. Фото Pixabay

Близнюкам — несподіваний бонус, а Терезам — вибір між швидкими грошима та довгостроковою вигодою: фінансовий гороскоп на 7 — 13 липня

компанія «Автомагістраль Південь»

Власник компанії «Автомагістраль Південь» та її гендиректор втекли з України, — ЗМІ

Наступний матеріал
Новини партнерів