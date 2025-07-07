Побережися: на Миколаївщині горить склад боєприпасів, почалася детонація

На Миколаївщині, яку часто обстрілюють росіяни, сталося займання на місці зберігання боєприпасів. Про це повідомили Сили оборони Півдня України.

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«Сьогодні, 7 липня близько 10.00, в одній з громад Миколаївської області сталося займання на місці зберігання боєприпасів. Причина виникнення пожежі уточнюється, але за попередньою інформацією, вона не пов’язана з ворожими обстрілами. Ймовірно, займання сталося від горіння сухої трави. Відбувається поодинока детонація. На місці події працюють підрозділи ДСНС», — йдеться у повідомленні.

Вогнеборці докладають максимум зусиль для ліквідації пожежі, осередок займання локалізовано.

«Склад розташований поза межами населених пунктів. Загрози місцевому населенню немає, але просимо всіх залишатись у безпечному місці. Військовим командуванням створено комісію для проведення детального розслідування даної події, визначення вини посадових осіб, чиї дії чи бездіяльність призвели до пожежі. Адже кожна одиниця матеріально-технічних засобів береже життя і здоров’я наших воїнів на передовій», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», під час нічної атаки ворога постраждали Київщина, Запоріжжя та Харків.

Ілюстративне фото

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