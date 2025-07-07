Чиновник Міноборони вкрав 90 мільйонів на озброєнні для ЗСУ

В Україні триває боротьба з розкраданням коштів. Військова контррозвідка, слідчі Служби безпеки та Офіс Генерального прокурора за сприяння міністра оборони України викрили ще одну схему розкрадання коштів, якою займалося попереднє керівництво Міноборони. Про це повідомили в СБУ.

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«За матеріалами справи, фігуранти привласнили понад 90 млн бюджетних гривень на закупівлі бракованих протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) для потреб фронту. Це озброєння відіграє ключову роль у знищенні бронетанкових груп ворога, які намагаються прорвати оборонні позиції українських військ», — йдеться у повідомленні.

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Так, у Києві викрито організатора оборудки — колишнього очільника одного з департаментів Міноборони та двох його спільників із компанії-підрядника.

«Як встановило розслідування, перебуваючи на посаді протягом 2022−2023 років, він уклав державний контракт на постачання протитанкового озброєння для ЗСУ. Відповідно до укладеного договору столична оборонна компанія повинна була поставити військовому відомству дуже необхідні ПТРК, які мали одразу спрямувати на передову. Утім, замість сучасного озброєння підрядники поставили замовникам непридатні до використання за призначенням протитанкові установки, а отримані бюджетні кошти вивели у тінь», — повідомили в СБУ.

У відомстві зазначили, що висновки незалежної експертизи, яку ініціювала СБУ, підтвердили несправний тактико-технічний стан ПТРК. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили ексочільнику департаменту Міноборони, колишньому керівнику компанії-підрядника, та його заступнику про підозру.

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