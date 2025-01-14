Підставили ЗСУ у бою: чиновників Міноборони викрили в афері з кулеметами

Експосадовцю одного з департаментів Міноборони, який є фігурантом справи про розкраданні майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів для ЗСУ, а також двом керівникам держпідприємства повідомлено про підозру у привласненні та розтраті майна та перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України.

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Як повідомляють в Офісі генерального прокурора, також керівникам ДП повідомлено про підозру у службовому підробленні.

Ексчиновник Міноборони та два керівника держпідприємства отримали нові підозри. Фото Офісу генпрокурора

«За даними слідства, у 2022 році Департамент Міноборони України уклав з держпідприємством договори на поставку 400 кулеметів ДШК на загальну суму 193 млн грн. Виконуючи ці договори, держпідприємство поставило лише 200 великокаліберних кулеметів. Всі вони були без належного маркування та низької якості. Під час використання в бойових умовах ці кулемети виходили з ладу та могли завдати суттєвої шкоди військовослужбовцям», — йдеться у повідомленні.

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За даними прокурорів, таким чином державі в особі Міністерства оборони України завдано 193 млн грн збитків.

Наразі вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжних заходів.



Раніше в СБУ повідомляли про розкриття схеми з розкрадання бюджетних коштів при придбанні комплектуючих для бойових літаків ЗСУ. Йшлося, зокрема, про розкрадання щонайменше 4 млн грн під час закупівлі модулів до радіолокаційних систем на українські винищувачі.

Фото прокуратури

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