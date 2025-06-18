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В Одесі чиновники розікрали гроші на поховання воїнів ЗСУ: зникло більше 2 млн грн
В Одесі, де раніше СБУ викрила зрадницю, яка готувала удар росіян по базі морпіхів, представники спецслужби разом із поліцейськими розкрили схему розкрадання бдюжетних коштів, які були віділені на поховання полеглих українських воїнів.
Як повідомляють в Службі безпеки України, посадовці Одеської міської ради та місцеві підприємці привласнили майже половину коштів. Гроші виділялися на те, щоб для родичів українських воїнів поховання загиблих було безкоштовним.
Схема була досить простою — договори на поховання заключалися за завищеними цінами, а різниця привласнювалася учасниками схеми.
Так, ділки привласнили понад 2,1 млн грн з 4,8 млн грн, які Одеська міська рада виділила на встановлення 88 пам’ятників.
Наразі учасникам схеми повідомлено про підозару за чч. 4, 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного або надзвичайного стану в особливо великих розмірах або організованою групою).
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Нагадаємо, що нещодавно СБУ затримала чергового зрадника — мешканець Києва корегував комбіновані удари росіян по столиці.
Фото СБУ142
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