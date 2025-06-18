В Одесі чиновники розікрали гроші на поховання воїнів ЗСУ: зникло більше 2 млн грн

В Одесі, де раніше СБУ викрила зрадницю, яка готувала удар росіян по базі морпіхів, представники спецслужби разом із поліцейськими розкрили схему розкрадання бдюжетних коштів, які були віділені на поховання полеглих українських воїнів.

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Як повідомляють в Службі безпеки України, посадовці Одеської міської ради та місцеві підприємці привласнили майже половину коштів. Гроші виділялися на те, щоб для родичів українських воїнів поховання загиблих було безкоштовним.

В Одесі ділки привласнили понад 2 млн грн, що були віділені на встановлення пам'ятників загиблим військовим. Фото СБУ

Схема була досить простою — договори на поховання заключалися за завищеними цінами, а різниця привласнювалася учасниками схеми.

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Так, ділки привласнили понад 2,1 млн грн з 4,8 млн грн, які Одеська міська рада виділила на встановлення 88 пам’ятників.

В злочинній схемі були задіяні чиновники Одеської міськради та підприємці. Фото СБУ

Наразі учасникам схеми повідомлено про підозару за ч⁠ч. 4, 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного або надзвичайного стану в особливо великих розмірах або організованою групою).

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Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Нагадаємо, що нещодавно СБУ затримала чергового зрадника — мешканець Києва корегував комбіновані удари росіян по столиці.

Фото СБУ

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