Овнам — «Колесо Фортуни» та несподівані зміни, Ракам — «Двійка Жезлів» та важливе рішення: Таро-прогноз на 8 липня

Астрологи склали фінансовий гороскоп на 7 — 13 липня, а тарологи розповіли, що чекає на людей 8 липня. Карти Таро пророкують день несподіваних новин, душевних відкриттів та зміни перспектив, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

Козеріг — Король Кубків

Козерогам сьогодні варто прислухатися до інтуїції. Ваша емоційна зрілість дозволить надати підтримку іншим. Не бійтеся висловлювати почуття це ваша сила.

Водолій — Четвірка Жезлів

Для Водоліїв день принесе почуття завершеності та успіху. Відпочиньте і насолоджуйтеся моментом, ви на це заслужили. Це ідеальний час для зміцнення особистих зв'язків.

Риби — Дама Жезлів

Риби сьогодні сповнені харизми та впевненості. Ваша ініціативність і здатність надихати допоможуть досягти успіху. Не бійтеся брати на себе більше відповідальності та вносити новизну.

РЕКЛАМА

Овен — Колесо Фортуни

На Овнів чекають несподівані зміни. Будьте готові до нового витку в житті і не чиніть опір долі. Відпустіть старе, щоб впустити нове.

Телець — Верховна Жриця

Тельцям зірки радять зберігати спокій. Проведіть день у спогляданні, а не в активних діях. Ваша невидима залученість сьогодні сильніша за будь-які вчинки.

Близнюки — Повішений

Близнюкам важливо переглянути ставлення до зобов'язань. Відпустіть те, що давно стало вантажем. Це дозволить почати з чистого аркуша без страху та провини.

РЕКЛАМА

Рак — Двійка Жезлів

Раки мають ухвалити важливе рішення, яке відіграє величезну роль у майбутньому. Прислухайтеся до себе, щоб вибрати доленосний вектор розвитку.

Лев — Лицар Жезлів

Левам необхідно попрацювати над контролем емоцій. Спрямуйте свою енергію на конструктивні цілі, уникаючи поспішних розв'язків та суперечок.

Діва — Четвірка Кубків

Для Дів день може здатися одноманітним, але він несе приховану силу для внутрішніх пошуків. Не відштовхуйте події і поставте собі питання: чого вам не вистачає?

Терези — Десятка Кубків

Терезів чекає день гармонії та благополуччя. Насолоджуйтеся спілкуванням з близькими і віддавайте любов — вона повернеться у подвійному розмірі.

РЕКЛАМА

Скорпіон — Дама Денаріїв

Скорпіонам варто зосередитися на фінансах та кар'єрі. Стабільність і практичність зараз важливіша за емоції. Довіртеся своєму раціонального початку.

Стрілець — Четвірка Мечів

Стрільцям бажано уповільнити темп та відновити сили. День сприяє самоті і внутрішньому діалогу. Пауза допоможе повернути ясність розуму.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як перехід Урану до Близнюків 7 липня вплине на долю знаків зодіаку.

1856

Читайте нас у Facebook