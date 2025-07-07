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Овнам — «Колесо Фортуни» та несподівані зміни, Ракам — «Двійка Жезлів» та важливе рішення: Таро-прогноз на 8 липня
Астрологи склали фінансовий гороскоп на 7 — 13 липня, а тарологи розповіли, що чекає на людей 8 липня. Карти Таро пророкують день несподіваних новин, душевних відкриттів та зміни перспектив, пише slovofraza.com.
Козеріг — Король Кубків
Козерогам сьогодні варто прислухатися до інтуїції. Ваша емоційна зрілість дозволить надати підтримку іншим. Не бійтеся висловлювати почуття це ваша сила.
Водолій — Четвірка Жезлів
Для Водоліїв день принесе почуття завершеності та успіху. Відпочиньте і насолоджуйтеся моментом, ви на це заслужили. Це ідеальний час для зміцнення особистих зв'язків.
Риби — Дама Жезлів
Риби сьогодні сповнені харизми та впевненості. Ваша ініціативність і здатність надихати допоможуть досягти успіху. Не бійтеся брати на себе більше відповідальності та вносити новизну.
Овен — Колесо Фортуни
На Овнів чекають несподівані зміни. Будьте готові до нового витку в житті і не чиніть опір долі. Відпустіть старе, щоб впустити нове.
Телець — Верховна Жриця
Тельцям зірки радять зберігати спокій. Проведіть день у спогляданні, а не в активних діях. Ваша невидима залученість сьогодні сильніша за будь-які вчинки.
Близнюки — Повішений
Близнюкам важливо переглянути ставлення до зобов'язань. Відпустіть те, що давно стало вантажем. Це дозволить почати з чистого аркуша без страху та провини.
Рак — Двійка Жезлів
Раки мають ухвалити важливе рішення, яке відіграє величезну роль у майбутньому. Прислухайтеся до себе, щоб вибрати доленосний вектор розвитку.
Лев — Лицар Жезлів
Левам необхідно попрацювати над контролем емоцій. Спрямуйте свою енергію на конструктивні цілі, уникаючи поспішних розв'язків та суперечок.
Діва — Четвірка Кубків
Для Дів день може здатися одноманітним, але він несе приховану силу для внутрішніх пошуків. Не відштовхуйте події і поставте собі питання: чого вам не вистачає?
Терези — Десятка Кубків
Терезів чекає день гармонії та благополуччя. Насолоджуйтеся спілкуванням з близькими і віддавайте любов — вона повернеться у подвійному розмірі.
Скорпіон — Дама Денаріїв
Скорпіонам варто зосередитися на фінансах та кар'єрі. Стабільність і практичність зараз важливіша за емоції. Довіртеся своєму раціонального початку.
Стрілець — Четвірка Мечів
Стрільцям бажано уповільнити темп та відновити сили. День сприяє самоті і внутрішньому діалогу. Пауза допоможе повернути ясність розуму.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, як перехід Урану до Близнюків 7 липня вплине на долю знаків зодіаку.1856
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Овнам — «Колесо Фортуни» та несподівані зміни, Ракам — «Двійка Жезлів» та важливе рішення: Таро-прогноз на 8 липня
Близнюкам — несподіваний бонус, а Терезам — вибір між швидкими грошима та довгостроковою вигодою: фінансовий гороскоп на 7 — 13 липня