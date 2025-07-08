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Ворог атакував Миколаїв, Суми та інші міста: у місцях «прильотів» спалахнули пожежі
Росіяни продовжують атакувати Україну. В ніч на 8 липня Миколаїв атакували російські дрони. Унаслідок удару сталася пожежа в передмісті, є поранений. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Після вибухів у Миколаєві сталася пожежа. Близько 2:29 мер міста Олександр Сенкевич повідомив про вибух і закликав мешканців залишатися в укриттях, оскільки загроза атаки дронів залишалася актуальною.
Ще одним містом, яке атакували російські загарбники, стали Суми. Ввечері 7 липня російські війська завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури в Сумському районі. Внаслідок атаки частина жителів залишилися без світла. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.
«Армія рф завдала удару по обʼєкту критичної інфраструктури в Сумському районі. Унаслідок атаки частина району залишилася без електропостачання», — повідомив Григоров.
В той же час в АТ «Сумиобленерго» зазначили, що на підприємстві почалися відновлювальні роботи.
«Енергетики АТ „СУМИОБЛЕНЕРГО“ роблять усе можливе, щоб світло перемогло!» — додали енергетики.
Також росіяни били по Дніпропетровській області. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
«У Марганецькій громаді Нікопольського району постраждав 36-річний чоловік. Поранення він отримав через атаку FPV-дроном. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. Понівечена оселя. Продовжує агресор бити безпілотниками й по Синельниківщині — Межівській, Великомихайлівській та Маломихайлівській громадах. За вечір там сталося кілька пожеж. Пошкоджені приватні будинки, авто», — написав він.
Крім того, 20 людей постраждали від ворожої атаки росії по Запорозькій області. Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.
«Загалом упродовж доби окупанти завдали 503 удари по 13 населених пунктах Запорізької області. Війська рф здійснили 5 авіаційних ударів по Камʼянському, Гуляйполю, Малій Токмачці та Новоданилівці. 337 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Балабине, Малокатеринівку, Нижню Хортицю, Степове, Кам'янське, Гуляйполе, Добропілля, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне. 8 обстрілів із РСЗВ накрили Степове, Гуляйполе, Малу Токмачку та Щербаки. 153 артилерійські удари завдано по території Степового, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новопавлівки. Надійшло 64 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків, автомобілів, гаражів, адміністративних будівель», — йдеться у повідомленні.
Також ворог продовжує нести втрати на полях боїв. Зокрема, протягом останньої доби бійці ЗСУ знищили більше тисячі росіян, а також 41 артилерійську систему та 172 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Як писали «ФАКТИ», днем раніше ворожі дрони атакували Харків.140
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