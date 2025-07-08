Як оформити пенсію при нестачі стажу: поради від ПФУ

У 2025 році для виходу на пенсію в 60 років необхідно мати мінімум 32 роки страхового стажу. В той же час ніхто не може змусити людину працювати «понад силу»: одним з виходів може стати допомога дітей чи інших родичів у покупці необхідного страхового стажу. Ще один спосіб підказали в управлінні Пенсійного фонду України у Миколаївській області.

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Йдеться про оформлення пенсії саме у випадку нестачі страхового стажу. В такому випадку пенсію можна оформити при наявності всього лише 15 років страхового стажу, за які було сплачено внески із заробітної плати не менше мінімального розміру. Проте за такої умови вийти на пенсію можна буде тільки у 65 років.

А для того, щоб вийти на пенсію за віком, досягнувши 60 років у 2025 році, необхідно було мати щонайменше — 32 роки, і так до необхідних 35 років страхового стажу у 2028 році.

Знову-таки, варто зазначити, що нестачу стажу можна докупити (повні місяці), або, за потреби, доплатити за зарахування до страхового стажу неповних місяців роботи, як повних.

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Добровільну участь у пенсійному страхуванні можуть брати як застраховані, так і не застраховані особи, старші 16 років.

Також передбачена можливість сплати внесків на користь третіх осіб, тобто діти можуть докупити стаж батькам.

Якщо на сьогодні українець ніде не працює офіційно, тобто не є застрахованою особою, можна укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування на термін не менше одного року (стаж купується по одному місяцю за ставкою, що діє у цьому місяці).

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Розміри внеску ви визначаєте самостійно, але величина їх має бути не менше 22% від мінімальної заробітної плати ( з 01.04.2024 — 8000 грн).

Якщо у людини за період з 2004 року по теперішній час є роки, коли вона ніде не працювала (внески не сплачувалися), то за цей період можна докупити стаж, але сума за кожен місяць, не може бути меншою за мінімальний страховий внесок (22%) на дату укладення договору, помножений на коефіцієнт 2.

Тобто на сьогодні це 3520 грн — сума мінімального страхового внеску за один місяць.

Також в ПФУ уточнюють, що за попередній період особа повинна сплатити однією сумою протягом 10 днів після укладання договору, наприклад якщо необхідно докупити 12 місяців, а весь, наприклад, 2005 рік особа ніде не працювала, то необхідно буде сплатити 42240 грн.

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Тобто, кожна особа вже сьогодні сама може потурбуватися за свій страховий стаж та захистити себе від несподіванок у майбутньому та заощадити свої нерви та кошти.

Раніше «ФАКТИ» писали, кому в ПФУ обіцяють збільшити виплати у липні.

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