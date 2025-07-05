- 10:55 Зовсім не Анджеліна Джолі: Бред Пітт зізнався, від яких жінок був у повному захваті
- 10:27 Лимонну кислоту потрібно обов’язково розчинити: блогерка Марина поділилася ефективним способом миття унітазу
- 10:22 Український призер Олімпійських ігор брутально нокаутував американця у своєму першому бою за три роки
- 09:56 Важливо зробити це саме 6 липня: аграрій порадив, як виростити дуже велику цибулю
- 09:26 Пенсія у 10,5 тис. грн: кому з українців такі виплати гарантують у 2025 році
- 08:54 Нічна атака ворога: постраждали Київщина, Запоріжжя, Харків
- 08:17 Терези ризикують нажити собі ворогів, а Тельці зможуть переконатися, що мовчання — золото: гороскоп на 6 липня
- 01:04 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 05.07 22:27 Шведський стіл: ці правила найчастіше порушуються
- 05.07 22:00 Сало, смак якого вас захопить: готується швидко і просто
- 05.07 21:31 Замовляли бургери та картоплю фрі: Шакіра у своєму світовому турне влаштувала відпустку із синами
- 05.07 21:02 Це найгірший метод приготування картоплі: намагайтесь його уникати
Діти можуть докупити для батьків страховий стаж, якого не вистачає для виходу на пенсію: ПФУ роз'яснили, як це зробити
У 2025 році для виходу на пенсію в 60 років необхідно мати мінімум 32 роки страхового стажу. Якщо стажу не вистачає, його можна докупити, що особливо актуально для родичів, які бажають допомогти своїм батькам.
Докупити страховий стаж може будь-яка особа, яка ще не є пенсіонером, шляхом добровільної участі в системі пенсійного страхування. Це регулюється статтею 12 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Купити стаж можна за періоди з 2004 року, коли людина не була працевлаштована або зареєстрована як ФОП. Важливо: не можна докупити стаж за період до 2004 року, а також за періоди, коли особа була застрахована, але не сплачувала внески (наприклад, під час декретної відпустки чи навчання). Про це повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду у Волинській області.
Як оформити договір?
Оформити договір добровільної участі можна двома способами:
• Офлайн: Звернутися до відділення податкової або Пенсійного фонду.
• Онлайн: Через особистий кабінет на порталі електронних послуг ПФУ.
Онлайн-інструкція:
1. Авторизуйтесь через КЕП, «Дія.Підпис» або GOV.ID.
2. Перейдіть у розділ «Комунікація з ПФУ» та оберіть «Договір на добровільну участь».
3. Заповніть дані особи, за яку купуєте стаж.
4. Вкажіть, що внесок сплачуєте ви.
5. Підпишіть договір електронним підписом та надішліть.
6. Оплатіть внесок через платіжний сервіс.
Вартість та оплата
У 2025 році мінімальний місячний внесок становить 1760 грн (22% від мінімальної зарплати 8000 грн). Для докупівлі стажу за минулі періоди місяць стажу коштує 3520 грн (подвійний тариф). Оплату за такий період потрібно внести однією сумою протягом 10 днів після укладення договору.
Після оплати стаж автоматично фіксується в системі, і його можна перевірити в особистому кабінеті ПФУ.
«Якщо договір укладено терміном не менше одного року — внески сплачуються поступово. Щомісячна сума єдиного внеску не може бути меншою від мінімального розміру єдиного внеску (мінімальна сума єдиного внеску складає 1760 грн)», — уточнюють у Головному управлінні ПФУ у Волинській області.
Раніше «ФАКТИ» писали, як збільшити розмір пенсії на 50%.299
Читайте нас у Facebook
Козам потрібно змінити імідж, а Бикам важливо не піддатися провокації: східний гороскоп на тиждень 7 — 13 липня