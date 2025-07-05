Діти можуть докупити для батьків страховий стаж, якого не вистачає для виходу на пенсію: ПФУ роз'яснили, як це зробити

У 2025 році для виходу на пенсію в 60 років необхідно мати мінімум 32 роки страхового стажу. Якщо стажу не вистачає, його можна докупити, що особливо актуально для родичів, які бажають допомогти своїм батькам.

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Докупити страховий стаж може будь-яка особа, яка ще не є пенсіонером, шляхом добровільної участі в системі пенсійного страхування. Це регулюється статтею 12 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Купити стаж можна за періоди з 2004 року, коли людина не була працевлаштована або зареєстрована як ФОП. Важливо: не можна докупити стаж за період до 2004 року, а також за періоди, коли особа була застрахована, але не сплачувала внески (наприклад, під час декретної відпустки чи навчання). Про це повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду у Волинській області.

Як оформити договір?

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Оформити договір добровільної участі можна двома способами:

• Офлайн: Звернутися до відділення податкової або Пенсійного фонду.

• Онлайн: Через особистий кабінет на порталі електронних послуг ПФУ.

Онлайн-інструкція:

1. Авторизуйтесь через КЕП, «Дія.Підпис» або GOV.ID.

2. Перейдіть у розділ «Комунікація з ПФУ» та оберіть «Договір на добровільну участь».

3. Заповніть дані особи, за яку купуєте стаж.

4. Вкажіть, що внесок сплачуєте ви.

5. Підпишіть договір електронним підписом та надішліть.

6. Оплатіть внесок через платіжний сервіс.

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Вартість та оплата

У 2025 році мінімальний місячний внесок становить 1760 грн (22% від мінімальної зарплати 8000 грн). Для докупівлі стажу за минулі періоди місяць стажу коштує 3520 грн (подвійний тариф). Оплату за такий період потрібно внести однією сумою протягом 10 днів після укладення договору.

Після оплати стаж автоматично фіксується в системі, і його можна перевірити в особистому кабінеті ПФУ.

«Якщо договір укладено терміном не менше одного року — внески сплачуються поступово. Щомісячна сума єдиного внеску не може бути меншою від мінімального розміру єдиного внеску (мінімальна сума єдиного внеску складає 1760 грн)», — уточнюють у Головному управлінні ПФУ у Волинській області.

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