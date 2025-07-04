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Розраховуйте на доплати у липні: кому в ПФУ обіцяють збільшити виплати

15:53 4 липня 2025
На підвищення пенсій у липні чекає дві категорії пенсіонерів. Фото Pixabay

Незважаючи на те що в липні не передбачені жодні перерахунки пенсійних виплат, існують категорії, яким пенсію можуть підвищити автоматично. Правда, при дотриманні певних умов. Це наприклад, люди похилого віку, які досягли 70, 75 та 80 років. Тим, хто відзначатиме день народження в липні, до пенсії доплачуют відповідно 300, 456 та 570 гривень «вікових».

Також щомісяця на постійній основі відбувається доплата до мінімального розміру пенсії для осіб, які досягли віку 65 років, повідомляють в ПФУ, посилаючись на розповідь начальниці ГУ Пенсійного фонду України у Волинській області Лесі Неклеси «Суспільному».

За словами чиновниці, в липні перерахували пенсії 236 пенсіонарам, яким виповнилося 65 років. Загалом на обліку перебувають 41 026 пенсіонерів, яким встановлено мінімальний розмір пенсії за віком у розмірі 40% від величини мінімальної заробітної платні.

Для того, аби автоматично отримати перерахунок, мають бути виконані певні вимоги. Його не проводять працюючим пенсіонерам, пенсіонерам з недостатнім страховим стажем (менше 35 років для чоловіків, менше 30 років для жінок) та якщо розмір пенсії за віком перевищує 3 200 гривень. Тим, хто наразі працює, перерахунок пенсій з використанням нового показника мінімальної заробітної плати здійснюється після звільнення.

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Також у липні перераховані виплати 683 пенсіонарам, яким виповнилося 70 років, 472 пенсіонерам віком 75 років та 151 пенсіонеру віком 80 років. Компенсаційні «вікові» виплати не нараховують тим, хто отримує пенсію більше 10340,35 грн.

Матеріал «Базова соцдопомога, перевірки переселенців та техогляд по-новому: що зміниться для українців з 1 липня» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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