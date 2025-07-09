Працьовитий, відповідальний, добрий: близько року рідні чекали на тіло захисника з Хмельниччини

Жителі та гості міста Красилів живим коридором пам’яті та шани провели в останню дорогу солдата Володимира Клименка. Він вважався зниклим безвісти з серпня 2024 року… Бійцю навіки 46 років.

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«Володимир після закінчення школи навчався у професійно-технічному училищі, де здобув професію тракториста. Працьовитий, відповідальний, добрий — таким будуть пам'ятати його колеги по роботі агротовариства, де він працював, та усі хто його знав», — повідомляє Красилівська громада.

У червні 2024 року Володимир Клименко був мобілізований до лав Збройних Сил України. Але провоював він лише два місяці. 27 серпня герой загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Красногорівка Покровського району. Тільки тепер вдалось повернути його тіло додому.

Поховали Володимира Клименка на кладовищі рідного села Кульчини.

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