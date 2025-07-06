- 06.07 22:28 Як пити сік і лимонад у ресторані: деякі нюанси відомі далеко не всім
- 06.07 22:01 Делікатесна квашена черешня до сиру: готується так просто, що ви не повірите
- 06.07 21:30 Дженніфер Лопес заспівала про свій біль від «руйнації» шлюбу з Беном Аффлеком
- 06.07 21:01 Непомітні ягоди з унікальними властивостями: цього про малину ви не знали
- 06.07 20:45 «Сервізи з такими візерунками невипадково дарувались на весілля», — колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк
- 06.07 20:33 Осиротіли троє дітей: на Сумщині поліг захисник із Чернігівщини
- 06.07 20:06 Піде з сиром та томатами: ситна випічка, яку можна навіть на дієті
- 06.07 19:47 «Динамо» сповна поквиталося з «Кішвардою» за стартову невдачу на зборі в Австрії: відеоогляд матчу
- 06.07 19:43 росія збільшує використання хімічної зброї в Україні: що відбувається
- 06.07 19:33 Таро подають надію: перед ким відкриваєтьться потужний період звільнення від тягарів минулого та страхів
- 06.07 18:54 Кабмін готує зміни в системі спецпенсій: що хочуть поміняти
- 06.07 18:38 На фронті за день майже 100 боїв: в Генштабі назвали найгарячіші напрямки
Осиротіли троє дітей: на Сумщині поліг захисник із Чернігівщини
Додому «на щиті» повернувся ще один захисник України. Молодший сержант Ярослав Ющенко з Чернігівщини загинув 28 червня 2025 року в Сумській області при виконанні бойового завдання. Він назавжди залишився вірним військовій присязі українському народові, повідомляє Бобровицька територіальна громада. Воїну навіки 39 років.
«Ярослав після школи вступив на навчання до професійно-технічного училища в Київ за спеціальністю газозварювальника. Тоді проходив строкову службу, два роки служив по контракту. Служба в АТО припала з березня 2014 року по березень 2015 року в I танковій бригаді. Отримав статус учасника АТО», — йдеться у повідомленні.
Після звільнення з військової служби працював на різних роботах. Останнє місце роботи: охоронник. Потім Ярослав Ющенко одружився, разом з дружиною виховували трьох дітей — доньку і двох синів.
В лютому 2025 року чоловік став на захист Батьківщини від російського ворога. Виконуючи військовий обов’язок, виявив неабияку мужність та відвагу. Але, на жаль, ворожа куля його наздогнала.
В невимовному горі залишились: дружина Марина, сини Захар та Євген, донька Софія, мати Тамара, сестра Яна та вся родина. Поховали героя на кладовищі села Ярославка.
«ФАКТИ» також повідомляли про смерть майора Олега Семчука з Рівненщини, який не пережив важкого поранення на фронті.141
Читайте нас у Facebook
«Несіть, люди, цей хрест. Бо з війни вихід або здатися ворогу, або йти далі до Перемоги. Давайте вже якось йти», — волонтерка Діана Макарова