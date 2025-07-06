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Осиротіли троє дітей: на Сумщині поліг захисник із Чернігівщини

20:33 6 липня 2025
Ярослав Ющенко

Додому «на щиті» повернувся ще один захисник України. Молодший сержант Ярослав Ющенко з Чернігівщини загинув 28 червня 2025 року в Сумській області при виконанні бойового завдання. Він назавжди залишився вірним військовій присязі українському народові, повідомляє Бобровицька територіальна громада. Воїну навіки 39 років.

«Ярослав після школи вступив на навчання до професійно-технічного училища в Київ за спеціальністю газозварювальника. Тоді проходив строкову службу, два роки служив по контракту. Служба в АТО припала з березня 2014 року по березень 2015 року в I танковій бригаді. Отримав статус учасника АТО», — йдеться у повідомленні.

Після звільнення з військової служби працював на різних роботах. Останнє місце роботи: охоронник. Потім Ярослав Ющенко одружився, разом з дружиною виховували трьох дітей — доньку і двох синів.

В лютому 2025 року чоловік став на захист Батьківщини від російського ворога. Виконуючи військовий обов’язок, виявив неабияку мужність та відвагу. Але, на жаль, ворожа куля його наздогнала.

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В невимовному горі залишились: дружина Марина, сини Захар та Євген, донька Софія, мати Тамара, сестра Яна та вся родина. Поховали героя на кладовищі села Ярославка.

«ФАКТИ» також повідомляли про смерть майора Олега Семчука з Рівненщини, який не пережив важкого поранення на фронті.

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