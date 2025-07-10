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Таро обіцяють здійснення мрій: кому Всесвіт подарує 10 липня тільки хороші новини
Астрологи стверджують, що нинішній четвер — вдалий час для справ, пов'язаних насамперед з інтелектуальною діяльністю, навчанням та викладанням.
Своєю чергою тарологи запевняють, що 10 липня на представників чотирьох знаків Зодіаку чекають гарні новини — Всесвіт готує для них дуже щедру нагороду, пише rbc.ua.
Діва
Вам не доведеться просити двічі, адже Всесвіт сам принесе те, що раніше здавалося нездійсненою мрією. День складеться так, ніби хтось уважно слухав усі ваші бажання. У вашому житті нарешті зникне тиск, який ви давно відчували, але не визнавали. Карти Таро обіцяють вам відчуття того, що все може легко вирішуватись, ви зрозумієте, що йдете в правильному напрямку.
Телець
У повітрі пахне гарними новинами, а там, де вам доводилося боятися проблем, прийде полегшення. Ваші старання принесуть нагороду, особлива подія принесе чітке розуміння, що життя раптом полюбило вас сильніше. Ви відчуєте ґрунт під ногами та вперше за довгий час не захочете бігти від невдач. Всесвіт на вашому боці, просто дозвольте собі це відчути.
Стрілець
Гарні новини вже поруч, хоча ви ще цього не бачите. Цей день буде світлим, з маленькими дивами, ви відчуєте, що не все даремно. Хтось підтримає, хтось згадає, хтось скаже щось важливе. Ваше серце знову повірить у щастя, яке не вимагає зусиль, перетворюйте свої мрії на реальність та не думайте про погане!
Близнюки
Таро-гороскоп на 10 липня обіцяє вам чудові новини, яких так бракувало, і відповіді, які ви давно шукаєте. Все буде відбуватись природно, ніби хтось уже все вирішив за вас. Вам залишиться лише відчути радість від того, як правильно все складається. Відпустіть минуле та віддайтеся своїм мріям, настав час їх здійснити.
Нагадаємо, що 10 липня — день Оленячої повні. Про те, що вона принесе в життя всіх знаків Зодіаку, читайте на нашому сайті.
Фото Pixabay460
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Стрільцям — «Королева Кубків», Левам — «Туз Пентаклів», а Овнам — «Маг»: Таро-прогноз та поради карт на 11 липня