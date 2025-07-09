Оленячий місяць-2025: що обіцяє знакам зодіаку липнева повня

На цьому тижні, який буде доволі щасливим для деяких знаків зодіаку, українці зможуть спостерігати Оленячий місяць, пік якого настане 10 липня о 23:36 за київським часом.

ВІДЕО ДНЯ

З давніх часів липнева повня асоціювалася з оновленням і силою й вважалася енергетично напруженим періодом.

Місяць виглядатиме повним протягом трьох ночей з 9 по 11 липня, і його можна буде спостерігати без спеціального обладнання.

Явище отримало свою назву від індіанських племен Америки через період росту нових рогів в оленів.

РЕКЛАМА

Фази Місяця у липні 2025 року

1 — 9 липня: Зростаючий Місяць

10 липня: Повний Місяць (Повня)

11 — 23 липня: Спадаючий Місяць

24 липня: Новий Місяць (Молодик)

25 — 31 липня: Зростаючий Місяць

У липні 2025 року сприятливими днями будуть: 1, 2, 3, 6, 8, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31 числа.

Також буде три несприятливі дні, коли потрібно бути обережним й уникати активних дій:

РЕКЛАМА

10, 12 липня — ці дні характеризуються підвищеною емоційністю, чутливістю і нестабільністю. Потрібно зменшити інформаційне навантаження, уникати конфліктних ситуацій та важливих переговорів. Контролювати емоційні реакції, особливо у стресових ситуаціях.

14 липня — цього дня багато хто може відчути втому, емоційну спустошеність, схильність до самоаналізу та самокритики. Допоможуть якісний сон та відпочинок.

Взагалі у період повні місячна енергія «піднімає на поверхню» те, що зазвичай приховане — як на фізичному, так і на психологічному рівні. Астрологи радять бути обережним з діями, рішеннями та словами.

Потрібно контролювати свої емоції, адже повня робить людей надто збудженими й імпульсивними. Краще займатися конкретними практичними діями. Наприклад, упорядкувати справи, підбити підсумки та складати плани. Позбутися тих проєктів, що не мають розвитку.

РЕКЛАМА

У ці дні не слід відзначати ніяких подій й не розважатися.

Астрологиня Ольга Ходарєва розповіла УНІАН, для кого Оленяча повня буде найбільш вдалою, а кому треба бути обережним.



Овни — можуть завершити важливий проєкт, що вплине на їхню кар'єру.

Тельцям варто зосередитися на навчанні, щоб побачити результати у справах, пов'язаних з вирішенням юридичних питань.

Близнюкам — варто приділити увагу фінансовм зобов'язанням. Можливо, вдасться розібратися з якимись боргами.

Ракам — краще чесно подивитися на свої стосунки і, можливо, щось відпустити.

У Левів — у фокусі будуть питання здоров'я, режиму, роботи та обов'язків.

Діви — поринуть у творчість та питання, пов'язані з дітьми.

Для Терезів — на першому плані стоятимуть питання дому, сім'ї, нерухомості.

Скорпіони будуть вирішувати питання поїздок, нових контактів, документів і навчання.

Для Стрільців — на перший план стане тема грошей і власних ресурсів.

Козороги переглянуть свої плани та проявлять себе у новій якості.

Водоліям — важливо звернути увагу на внутрішній стан.

Риби — на порозі чогось нового — завершення проєктів, пов'язані з групами, командами, колективами.

А про що попереджають знаки зодіака знавці Східної астрології, читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

353

Читайте нас у Facebook