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Підживлення томатів у липні: маловідомий, але дуже ефективний спосіб (не знатимете, куди дівати врожай)

18:57 10 липня 2025
Ефективне підживлення для томатів та огірків

Не всі добрива однаково корисні для томатів. Городник з Київщини поділився перевіреним рецептом підживлення, яке значно підвищує врожайність томатів, огірків та інших овочів, пише На пенсії.

Інгредієнти та приготування:
Розчиніть 1−1,5 г борної кислоти у склянці гарячої води. Додайте трохи перманганату калію (марганцівки) до темно-рожевого кольору. У літрову банку влийте склянку жирного молока, додайте в отриманий розчин 60 крапель йоду (або 1,6 мл) та столову ложку сечовини (без гірки). Добре перемішайте та долийте водою до 10 літрів.

Застосування:
Обприскуйте рослини кожні 10 днів, не допускаючи стікання розчину з листя. Для кращого ефекту обробляйте як верхню, так і нижню частину листя. Проводьте обприскування ввечері або в похмуру погоду, щоб уникнути опіків. За відгуками садоводів, 2−3 обробки роблять рослини значно міцнішими, покращують цвітіння та збільшують урожай.

Як писали «ФАКТИ», в липні багато рослин перебувають у фазі збільшення і дозрівання плодів. І якщо на початку сезону їм був необхідний азот для нарощування зеленої маси, то зараз на перший план виходять фосфорно-калійні добрива.

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