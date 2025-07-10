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Що вибрати в липні для підживлення городніх культур — поради агрономів
В липні багато рослин, у тому числі й помідори, перебувають у фазі збільшення і дозрівання плодів. І якщо на початку сезону їм був необхідний азот для нарощування зеленої маси, то зараз на перший план виходять фосфорно-калійні добрива.
Головний вибір, який потрібно буде зробити в липні — між застосуванням калієвої селітри або монофосфата калію, пише видання Superagronom. Визначатися потрібно буде в залежності від етапу вегетативного процесу.
Зокрема, агрономи рекомендують калієву селітру за умови, що на рослинах вже є плоди. Найчастіше йдеться про огірки, помідори, перці, баклажани та ін. Це добриво застосовують для укріплення плодів, збільшення маси. Воно, серед іншого, підвищує стійкість овочів та фруктів до несприятливих умов.
Монофосфат калію рекомендовано застосовувати, якщо цвітіння є, але плодів утворюється мало. Ще гірше, коли в’януть зав’язі. Добриво допоможе змінити ці процеси в кращу сторону. Для досягнення найкращого ефекту рекомендується чергувати ці добрива. Для цього можна спочатку підживити калієвою селітрою, а вже через 1−1,5 тижні монофосфат калієм.
Ще один вибір, який потрібно буде зробити в липні — затінення рослин від палючого сонця. Які є альтернативи у аграріїв, розповідає ведучий каналу «Тепличні справи».
Раніше «ФАКТИ» писали, як краще рятувати від липневої спеки огірки.
Фото Pixabay100
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