Допоможуть «чудо-добрива»: чим обробити томати у липні без «хімії», щоб вони швидко почервоніли

У липні багато городників активно підживлюють свої рослини, використовуючи як перевірені, так і незвичайні, але ефективні методи — від кавової гущі до аспірину. Це не випадково, адже саме в середині літа томати перебувають у фазі збільшення і дозрівання плодів. Якщо на початку сезону їм був необхідний азот для нарощування зеленої маси, то зараз на перший план виходять фосфорно-калійні добрива, пише gazeta.ua.

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Чому фосфор і калій так важливі?

Саме ці мікроелементи відповідають за насичений смак плодів, підвищують посухостійкість кущів та загалом зміцнюють імунітет рослин. Нестача калію може призвести до того, що томати виростуть блідими та позбавленими смаку. Тому липневе підживлення калієм є критично важливим.

Одним із найпростіших у приготуванні та застосуванні вважається гумат калію. Для приготування розчину достатньо розвести одну столову ложку засобу в 10 літрах води. Поливайте цим добривом вологий ґрунт біля томатів вранці, до настання спеки.

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Таке підживлення можна повторювати раз на три тижні, доки не буде зібрано весь урожай.

Серед інших популярних препаратів, що містять калій та фосфор, варто виділити: суперфосфат, нітроамофоска, калієва селітра, сульфат калію.

Народні засоби для тих, хто проти «хімії»

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Якщо ви віддаєте перевагу натуральним методам, на допомогу прийдуть народні засоби:

• Зола: Це справжнє джерело калію. Щоб приготувати підживлення, змішайте 500 г попелу, 10 крапель йоду та 5 літрів окропу. Залиште суміш настоятися на добу, потім процідіть і розведіть у 10 літрах води. Влийте по 500 мл розчину під кожен кущ вранці або ввечері.

• Борна кислота: Вона чудово прискорює дозрівання плодів. Розведіть від 2 до 5 г бору в 10 літрах теплої води (чим слабше листя, тим більша концентрація). Поливайте цим розчином під корінь або обприскуйте томати по листу.

До речі, нещодавно відомий аграрій з Київщини поділився своїми порадами, як врятувати врожай томатів навіть за несприятливих погодних умов.

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