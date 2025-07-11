В окупації робив «коктейлі Молотова» проти ворога, а потім пішов воювати: на передовій загинув захисник із Житомирщини

Жорстока війна знову принесла біль і втрату на Житомирщину. Під час виконання бойових завдань 5 липня загинув Віктор Титюк. Воїну було 49 років, повідомляє Овруцька міська рада.

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«Йому б ще жити, будувати плани, обіймати рідних, але доля розпорядилася інакше… Життєвий шлях чоловіка був непростим, сповненим випробувань і переїздів, однак у кожному місці, де він опинявся, залишав по собі добру пам’ять. До Чорнобильської катастрофи Віктор навчався в школі Прип’яті, далі родина була змушена переїхати до Рівненської області. Згодом сім'я оселилися в Овручі. Віктор не цурався жодної тяжкої праці — працював у дорожній службі, в колгоспі та комунальному підприємстві», — повідомляє Овруцька громада.

Останні роки разом із родиною Віктор Титюк проживав у селищі Бородянка. З перших днів повномасштабного вторгнення, навіть перебуваючи в окупації, він не залишався осторонь. Разом із друзями виготовляв «коктейлі Молотова», які передавали нашим захисникам.

«Це була його перша лінія боротьби — тихий, але рішучий спротив. У 2023 році за покликом серця став на захист рідної країни. Він не вагався — обрав шлях захисника. Його побратими згадують Віктора як турботливого, доброзичливого та справедливого. До його думки дослухалися, його поважали. Він завжди знаходив слово підтримки, завжди був поруч, коли було важко. У його серці завжди жила любов до України та тривога за майбутнє своїх дітей», — повідомляють земляки.

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У полеглого воїна залишились батьки, дружина, син, дочка, дві сестри та брат. Останній пережив Іловайський котел, перебуваючи на службі в зоні АТО/ООС.

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