- 16.06 23:58 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 16.06 22:28 Як вибрати фініки: є фактор, який ви не враховуєте
- 16.06 22:01 Неймовірно смачні в'ялені овочі: за цим рецептом готуються легко та просто
- 16.06 21:31 Латиноамериканська двійниця Брітні Спірс — фаворитка на роль у біографічному фільмі про співачку
- 16.06 21:01 Як перевірити, чи була полуниця обприскана: цей спосіб «розкаже» вам правду
- 16.06 20:44 «Штрудель з лососем, поданий з соусом зі сметани з цедрою лимона та кропом, — це неймовірно смачно», — кулінарка Оксана Вознюк
- 16.06 20:32 «Боронив країну на Курському та Сумському напрямках»: російські окупанти вбили захисника з Житомирщини
- 16.06 20:06 Курячо-овочевий пиріг: такий соковитий, що аж тане у роті
- 16.06 19:54 Близнюкам — «Королева Пентаклів», Терезам — «Сонце», а Стрільцям — «Маг»: Таро-прогноз та поради карт на 17 червня
- 16.06 19:45 Очей не можна відвести: мережа в захваті від Наталі Могилевської у купальнику
- 16.06 19:32 На сцену повертатись на планує: стало відомо, чи загрожує Аллі Пугачовій заборона на в’їзд до Латвії
- 16.06 19:18 Щонайменше півтора року: скільки часу піде у рф на ремонт пошкоджених літаків Ту-160М
«Боронив країну на Курському та Сумському напрямках»: російські окупанти вбили захисника з Житомирщини
Війна забрала життя ще одного українського воїна. В бою з російськими окупантами поліг Леонід Комаренко з Черняхова Житомирської області. У серпні йому мало виповнитись 48 років, повідомляє селищна рада:
«Леонід родом із села Старий Бобрик. Там пройшло його дитинство. Після повноліття він був призваний на строкову службу, яку проходив у Десні Чернігівської області. Потім працював на землі, був трактористом. Любив техніку».
У червні 2024 року чоловіка призвали на захист України. Він служив у в/ч А0243 на посаді командира відділу гусеничних бронетранспортерів. Боронив нашу Батьківщину на Курському та Сумському напрямках.
На жаль, сержант Леонід Комаренко, який мав так багато планів на життя, загинув під час виконання службових обов"язків. Сталося це поблизу Андріївки Сумської області.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що оператор з добування нафти Олександр Ковальчук поліг в бою на Запоріжжі.
121
Читайте також: Освідчився коханій в тирі 28 квітня. Через два роки в той самий день і місяць загинув: історія 25-річного захисника, який посмертно став Героєм України
Читайте нас у Facebook
Близнюкам — «Королева Пентаклів», Терезам — «Сонце», а Стрільцям — «Маг»: Таро-прогноз та поради карт на 17 червня