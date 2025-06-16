«Боронив країну на Курському та Сумському напрямках»: російські окупанти вбили захисника з Житомирщини

Війна забрала життя ще одного українського воїна. В бою з російськими окупантами поліг Леонід Комаренко з Черняхова Житомирської області. У серпні йому мало виповнитись 48 років, повідомляє селищна рада:

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«Леонід родом із села Старий Бобрик. Там пройшло його дитинство. Після повноліття він був призваний на строкову службу, яку проходив у Десні Чернігівської області. Потім працював на землі, був трактористом. Любив техніку».

У червні 2024 року чоловіка призвали на захист України. Він служив у в/ч А0243 на посаді командира відділу гусеничних бронетранспортерів. Боронив нашу Батьківщину на Курському та Сумському напрямках.

На жаль, сержант Леонід Комаренко, який мав так багато планів на життя, загинув під час виконання службових обов"язків. Сталося це поблизу Андріївки Сумської області.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що оператор з добування нафти Олександр Ковальчук поліг в бою на Запоріжжі.

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