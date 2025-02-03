У «Резерв+» вже доступні електронні навлення на ВЛК: хто та як може скористатися сервісом

Днями Кабмін погодив певні зміни в процесі направлення військовозобов'язаних на військово-лікувальні комісії (ВЛК), після чого стартував запуск е-направлень, що вже доступні в застосунку «Резерв+».

ВІДЕО ДНЯ

«Щоб отримати документ, по який раніше доводилося годинами стояти в чергах біля ТЦК, тепер достатньо лише відправити запит через застосунок. Після підтвердження керівником ТЦК ви отримаєте повідомлення з номером направлення, датою реєстрації, адресою медзакладу, в якому відбудеться комісія, а також з підписом керівника», — повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

В Резерв+ доступні е-направлення на ВЛК. Фото зі сторінки Катерини Черногоренко

За її словами, спочатку ця послуга буде доступною для тих, хто сам хоче пройти комісію, а надалі — для всіх, хто отримав повістку на ВЛК. Також Катерина Черногоренко розповіла, чи може військовозобов'язаний, який знаходиться на обліку в певному населенному пункті, проходити ВЛК в іншій області.

РЕКЛАМА

Катерина Черногоренко повідомила про запуск е-направлень на ВЛК. Фото із соцмереж

Аби скористатися сервісом, необхідно оновити застосунок «Резерв+». Направлення на ВЛК чинне протягом 30 днів. Якщо військовозобов'язаний з певних причин не змін пройти комісію, йому буде потрібно подавати новий запит.

РЕКЛАМА

В Міноборони пояснили, що направлення можуть бути і електронними, а ось повістки на проходження ВЛК залишаться паперовими.

Читайте також: Мобілізація-2025: в яких випадках може бути скасовано відстрочку, надану через «Резерв+»

РЕКЛАМА

«Вони, як і раніше, надходитимуть фізичною поштою. У «Резерв+» ТЦК не може ініціювати запити на проходження ВЛК самостійно, як і будь-які інші повістки. Такого поняття, як електронна повістка, не існує в законодавстві. Послуга електронного направлення на ВЛК — добровільна. Ініціювати її може тільки користувач «Резерв+», — зазначили в МО.

Нагадаємо, що вже завтра завершується термін, відведений військовозобов'язаним, які раніше отримали статус «обмежено придатні», для проходження повторної ВЛК. Втім, в парламенті наразі працюють над тим, аби термін проходження медкомісії продовжили до літа.

Фото Pixabay

120

Читайте нас у Facebook