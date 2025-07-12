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Легендарний футбольний тренер, жорстоко «побитий» київським «Динамо», вилікувався від раку (фото)
Знаменитий футбольний тренер, 73-річний екснаставник європейських грандів та збірної Нідерландів Луї ван Гал, який у 2022 році зізнався, що у нього рак простати, переміг страшну хворобу, повідомляє ESPN. Про це титулований фахівець розповів під час ток-шоу Humberto.
«Рак більше не турбує, — зізнався фахівець. — Два роки тому мені провели кілька операцій. Тоді все було жахливо. У мене були проблеми з калом, з підгузками, все було жахливо. Але зрештою все обійшлося, тож тепер я впораюся. Проходжу огляди кожні кілька місяців, і все гаразд. Мені стає все краще».
Колишній тренер «Аякса», «Барселони» та «Манчестер Юнайтед», серед іншого, також розповів про психологічний вплив хвороби, особливо на публіці.
«Я не відчував такого сильного болю. Але на церемонії вручення трофею Keuken Kampioen Divisie-2022 я обмочився. Я часто з'являвся на публіці у темних штанах, щоб не було надто помітно. На щастя, це вже позаду», — відверто розповів тренер.
До речі, підступна хвороба не завадила Луї ван Галу керувати збірною Нідерландів на чемпіонаті світу-2022 у Катарі. А тепер він навіть обговорює своє футбольне майбутнє.
«Попри хворобу останні два роки мене запрошували тренувати клуби, — розповів фахівець із Нідерландів. — Але я не збираюся очолювати якийсь клуб, бо не хочу працювати щодня. Ти тренуєш збірну вісім днів на рік, але кому потрібен 73-річний тренер із раком простати? Може, Кюрасао чи щось таке? Я повернувся б на тренерську лаву лише заради таких збірних, як Англія та Німеччина».
Як відомо, ван Гал тричі очолював збірну Нідерландів і на ЧС-2014 привів підопічних до завоювання бронзових медалей. На клубному рівні фахівець працював з «Аяксом», «Барселоною», АЗ, «Баварією» та «Манчестер Юнайтед». «Аякс» під його керівництвом виграв Лігу чемпіонів, Кубок, Суперкубок УЄФА та Міжконтинентальний кубок, а «Барселона» — Суперкубок УЄФА. Тренер також ставав чемпіоном Нідерландів (з «Аяксом» та АЗ), Іспанії (з «Барселоною») та Німеччини (з «Баварією»). Крім того, з «МЮ» він переміг у Кубку Англії.
При цьому одну з найчорніших сторінок у яскраву тренерську біографію ван Гала вписало київське «Динамо», яке в 1997 році розгромило «Барселону» на чолі з голландцем у Лізі чемпіонів і в Києві (3:0), і в Барселоні (4:0).
До речі, 1994 року перша дружина Луї ван Гала — Фернанда (мати двох дочок тренера — Бренди та Ренати) померла від раку підшлункової залози та печінки. Її портрет досі висить у вітальні тренера.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що маленький син футболіста «Шахтаря» переміг рак.
Фото ANP74
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