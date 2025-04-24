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Спорт

Маленький син футболіста «Шахтаря» переміг рак (фото, відео)

11:10 24 квітня 2025
Георгій Гочолейшвілі

У сім'ї захисника «Шахтаря» та збірної Грузії Георгія Гочолейшвілі, який перейшов до донецького клубу восени 2022 року з «Сабуртало» за 1 млн євро, невимовна радість. Син футболіста та його дружини Ани — Сандро, який народився у березні минулого року, переміг лейкемію (рак крові та кісткового мозку), повідомляє пресслужба ФК «Шахтар».

Хлопчика вже зворушливо виписали з однієї з лікарень у Данії, де грає його тато, але попереду на дитину чекає відновлення та реабілітація.

«Ми пережили дуже тяжкий час. Дякую всім, хто підтримував. Тепер ми починаємо відновлення з тією ж вірою та надією», — написав Георгій Гочолейшвілі в Instagram.

Зазначимо, що цього сезону грузинський захисник Гочолейшвілі грає на правах оренди за «Копенгаген». У 30 матчах за данський клуб футболіст забив 1 м'яч і віддав 3 результативні передачі.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дворазовий олімпійський чемпіон, який переміг рак, став батьком.

Фото Instagram

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