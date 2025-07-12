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Кейт Міддлтон більше не спить з чоловіком: названо причину

14:55 12 липня 2025
Принц Вільям та Кейт Міддлтон, фото https://www.instagram.com/p/DJCgPydqeUM/?hl=cs&amp;img_index=1

Британська королівська родина — улюблена тема місцевих та світових ЗМІ. І коли немає ніяких важливих новин, газетярі люблять обговорювати той факт, що домашня улюблениця герцога та герцогині Уельських, собака Орла, вночі часто спить на ліжку поряд з майбутніми королем і королевою.

Але це виявилося лише «квіточками»: днями стало відомо навіть більше: виявилося, Кетрін й Вільям більше не сплять разом! Про це пишуть ЗМІ.

З деяких пір подружжя обладнало по спальні для кожного. Кейт відмовилася щоночі проводити в ліжку з чоловіком, їй подобається мати особистий простір. У своїй кімнаті вона може усамітнитися після сварки або просто провести час у тиші.

Мало того, після лікування раку Кетрін має проблеми зі сном, вона може перевертатися у ліжку годинами.

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Експерт зі стосунків Джесіка Олдерсон прокоментувала рішення Кейт і Вільяма спати окремо. Фахівець вважає це правильним вибором. За словами Олдерсон, коли у чоловіка та дружини окремі ліжка, якість сну значно покращується. А добрий відпочинок своєю чергою позитивно впливає на всі сфери життя, включаючи стосунки.

До того ж, у королівській сім'ї загалом вважається нормою спати у різних спальнях. У королеви Єлизавети II та принца Філіпа були різні покої, а тепер королева Камілла та її чоловік Чарльз III сплять окремо. До того, у вікового подружжя три спальні кімнати — по одній на кожного, а також спільна спальня.

Тому справа про зраду зовсім не йде — лише про комфорт. До того ж нинішнє літо занадто спекотне — тому Вільяма і Кейт можна цілком зрозуміти.

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Нагадаємо, нещодавно сталася ще одна подія, яка не на жарт обурила британців. У мережі обговорюють «флірт» Еммануеля Макрона з Кейт Міддлтон на банкеті у Віндзорському замку.

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