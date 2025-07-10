«Який огидний француз»: в Мережі обговорюють «флірт» Еммануеля Макрона із Кейт Міддлтон

Днями президент Франції Еммануель Макрон став «зіркою» соцмереж, але зовсім не через його спроби припинити війну в Україні. Все полягає в іншому: через банкет у Віндзорському замку — адже багатьом здалося, що він «фліртував» із принцесою Уельською Кейт Міддлтон, пишуть зарубіжні ЗМІ.

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Крім того, кількома годинами раніше, коли Кейт і Вільям зустрічали президентське подружжя в аеропорту, Макрон поцілував руку принцесі Уельській.

Обговорення почалися через фотографії, на яких Кейт Міддлтон і Макрон усміхаються один одному, а також цокаються келихами. На деяких із фото видно, як Макрон підморгує принцесі Уельській.

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Багато хто обурився такою поведінкою президента: «Бідна Кейт», «Який огидний француз. Мені так шкода принцесу Уельську», «Підморгувати майбутній королеві недоречно», «На щастя, дружина Макрона не застукала його за тим, як він витріщався на неї», «Його дружина сиділа навпроти. Він що, намагався викликати у неї ревнощі?».

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Крім того, в Мережі знову звернули увагу на «напружені» стосунки Еммануеля Макрона з дружиною: багатьом здалося, що вона знову його публічно «принизила»: на трапі він подав руку дружині, а вона зробила вигляд, що не помітила її.

Зазначимо, що особисті стосунки подружжя опинилися в центрі уваги на минулому тижні після того, як у Мережу потрапило відео, де Бріджит дає ляпас чоловікові. Інцидент тоді широко обговорювався і висміювався у ЗМІ: на цю тему пожартували всі кому не ліньки від Дональда Трампа до Ілона Маска. Сам Макрон спочатку заявляв, що відео — фейкове, згенероване ШІ, але потім все ж таки підтвердив його справжність, заявивши, що це вони з дружиною так жартують.

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Як писали «ФАКТИ», Кейт Міддлтон скоро припинить з’являтися на публіці.

Фото: LUDOVIC MARIN/POOL/AFP

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