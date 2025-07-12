Зможете зекономити на побутовій «хімії»: блогерка Марина порадила рецепт «чудо-пасти» для дому

Як заощадити на покупній «хімії» і наводити лад у будинку за допомогою звичайних побутових засобів, розповіла блогерка Марина, яка раніше поділилася секретом простого очищення унітазу.

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На цей раз вона розповіла про те, як приготувати в домашніх умовах пасту, яку можна використовувати для різних завдань.

Засіб готувати зі 100 мила, 250 мл гарячої води, 150 г соди та 2 столових ложок нашатирного спирту.

Для кращого розчинення мило рекомендують подрібнити на тертці. Усі інгредієнти змішують і збивають до стану крему.

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Для того щоб очистити забруднену поверхню, достатньо нанести пасту на 5 хвилин, а потім змити її водою.

Так можна помити і плиту, і ванну, і підвіконня.

Блогерка також поділилася лайфхаками, які допомагають їй при прибиранні.

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По-перше, вона пропонує використовувати замість пароочисника чайник, «проходячись» парою по кахельній плитці, що допоможе очистити шви і вони знову стануть білими.

По-друге, очистити від забруднення та запаху губку для миття посуду допоможе її замочування на ніч у соді та оцті.

І по-третє, ватяний диск з олією лаванди, вміщений у шафу, зможе «попрацювати» освіжувачем та засобом від молі.

Ще один домашній засіб, яким, наприклад, можна добре очистити унітаз, можна приготувати з розчиненої в гарячій воді лимонної кислоти з додаванням засобу для миття посуду.

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Фото Pixabay

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