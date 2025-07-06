Лимонну кислоту потрібно обов’язково розчинити: блогерка Марина поділилася ефективним способом миття унітазу

Блогерка Марина Жукова, яка часто ділиться порадами щодо ведення домашнього господарства, розповіла про «диво-розчин» для миття унітаза.

За її словами, це дуже бюджетний та дуже легкий спосіб, який завжди працює на 100%.

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Для приготування розчину потрібно в 500 мл гарячої води розчинити 100 г лимонної кислоти. Додати засіб для миття посуду.

«Дуже часто зустрічаю в інтернеті рецепти, де лимонну кислоту рекомендують додавати прямо в унітаз. Але повірте: вона так не спрацює. Тобто у вас не буде ефективного чищення. Нічого капітально кислота не розчинить, навіть якщо ви залишите її на ніч», — стверджує Марина.

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Перед обробкою потрібно спочатку прибрати воду всередині унітазу. Це можна зробити за допомогою порожньої пляшки.

Потім ватяні диски змочити розчином та прикріпити до отвору, звідки стікає вода (там завжди багато іржі).

Змочити розчином туалетний папір і прикріпити до стінок унітаза.



Всі залишки розчину акуратно вилити всередину і залишити для контакту приблизно на 40 хвилин. Потім туалетний папір й ватяні диски прибрати та братися до чищення йоржиком.

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Таким чином, без будь-яких зусиль унітаз дуже добре відмивається і немає ніяких сторонніх запахів.

Нагадаємо, своїм способом чищення унітаза лимонною кислотою поділилися експерти клінінгової компанії Molly Maid. Ми також розповідали, як чистять унітаз господині у Туреччині.

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