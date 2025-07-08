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Знайте, куди сипати «секретний засіб»: як очистити унітаз без смердючої «хімії»
Багато господинь хотіли б проводити прибирання в домі чи квартирі швидко і ефективно, не витрачаючи на весь не надто приємний процес багато часу. В той же час, як виявилося, кожна популярна порада з прибирання має свої «тонкощі»: лимонну кислоту за порадою блогерки Марини, наприклад, потрібно обов'язково розчинити — інакше засіб не спрацює!
Такі ж «тонкощі» є в інших порадах. Зокрема, в Мережі багато відео, як господині за кордоном можуть заощаджувати час і гроші, виділені на прибирання туалету — найбруднішого місця у будинку, де мешкають бактерії. Виявилося, що роблять це вони досить швидко через те, що для швидкого прибирання досить однієї ложки засобу, який є в кожного будинку — і унітаз буде як новий!
І в чому ж тут тонкощі — можуть запитати допитливі українські жінки? В тому, що для очистки використовується звичайна сіль. Але засипати її потрібно не в стік, а на внутрішні стінки. А ще одну ложку солі додати строго в коліно — там, де стоїть вода.
Засипати сіль варто звечора, а на ранок прокинутись і пройтися по унітазові йоржиком. Сіль видалить усі плями і зруйнує вапняний наліт, вб'є мікробів та знищить неприємний запах. Навіть жовта стежка зникне! Витрати мізерні, а скільки користі — хлорку та іншу злісну «хімію» можна сміливо викидати.
Як писали «ФАКТИ», для підтримки чистоти унітазу та боротьби з нальотом, каменем та іржею експерти з домоводства Кейт Ван Пелт та Тай Максиміліано запропонували кілька дуже ефективних методів.
Фото: The Spruce161
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