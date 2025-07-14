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ORIGAMI for UKRAINE за підтримки Фонду Андрія Матюхи залишиться в Києві до кінця теплого сезону
Фасад Музею історії Києва і надалі прикрашатиме артінсталяція ORIGAMI for UKRAINE, створена за сприяння Фонду Андрія Матюхи. Мистецький проєкт з 5000 птахів з металізованого паперу було створено навесні 2025 року як символ міжнародної підтримки України.
За перші місяці експозицію, створену в межах співпраці мерій Брюсселя та Києва, побачили понад 20 тисяч відвідувачів музею та десятки тисяч перехожих. Автор інсталяції — бельгійський художник Шарль Кайсін, котрий відомий своєю співпрацею з Hermès, Rolls-Royce, Cartier та Ice-Watch. До створення птахів були залучені вихованці київського Палацу дітей та юнацтва.
Проєкт гучно прозвучав і за межами України. Понад 40 публікацій з’явилися в медіа та соцмережах, з них 10 опубліковано на міжнародних платформах, а матеріали музею зібрали близько 200 тисяч переглядів. Інсталяцію особисто відвідали посол Іспанії, мер Осло, заступник мера Лейпцига та багато інших почесних гостей.
На сьогоднішній день зібрано вже понад 55 тисяч євро на медичне обладнання для одного з київських центрів реабілітації. Частину коштів готують до передання. Автор інсталяції Шарль Кайсін повідомив, що кожен може доєднатися до масштабного збору, придбавши пташку за 10 євро.
«Ці птахи стали символом партнерства, що переросло в справжню європейську солідарність. ORIGAMI for UKRAINE — приклад культурної ініціативи, що поєднує красу та важливу благодійну мету», — підкреслює засновник фонду Андрій Матюха.15
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