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Суспільство та люди

ORIGAMI for UKRAINE за підтримки Фонду Андрія Матюхи залишиться в Києві до кінця теплого сезону

15:13 14 липня 2025
ORIGAMI for UKRAINE

Фасад Музею історії Києва і надалі прикрашатиме артінсталяція ORIGAMI for UKRAINE, створена за сприяння Фонду Андрія Матюхи. Мистецький проєкт з 5000 птахів з металізованого паперу було створено навесні 2025 року як символ міжнародної підтримки України.

За перші місяці експозицію, створену в межах співпраці мерій Брюсселя та Києва, побачили понад 20 тисяч відвідувачів музею та десятки тисяч перехожих. Автор інсталяції — бельгійський художник Шарль Кайсін, котрий відомий своєю співпрацею з Hermès, Rolls-Royce, Cartier та Ice-Watch. До створення птахів були залучені вихованці київського Палацу дітей та юнацтва.

Бельгійський дизайнер Шарль Кайсін, співпрацював із Hermès, Rolls-Royce, Cartier та Ice-Watch

Проєкт гучно прозвучав і за межами України. Понад 40 публікацій з’явилися в медіа та соцмережах, з них 10 опубліковано на міжнародних платформах, а матеріали музею зібрали близько 200 тисяч переглядів. Інсталяцію особисто відвідали посол Іспанії, мер Осло, заступник мера Лейпцига та багато інших почесних гостей.

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На сьогоднішній день зібрано вже понад 55 тисяч євро на медичне обладнання для одного з київських центрів реабілітації. Частину коштів готують до передання. Автор інсталяції Шарль Кайсін повідомив, що кожен може доєднатися до масштабного збору, придбавши пташку за 10 євро.

Фото: Андрій Матюха

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«Ці птахи стали символом партнерства, що переросло в справжню європейську солідарність. ORIGAMI for UKRAINE — приклад культурної ініціативи, що поєднує красу та важливу благодійну мету», — підкреслює засновник фонду Андрій Матюха.

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