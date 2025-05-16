Фонд Андрія Матюхи підтримав передання медобладнання для дитячої лікарні

Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» у лютому отримала нову систему Thompson. Це обладнання дозволяє покращити якість хірургічних втручань. Його вартість склала 2,22 мільйона гривень. Закупівля стала можливою завдяки спільній роботі двох благодійних ініціатив, а саме Фонду Андрія Матюхи та Good Donations. За словами медиків, система вже використовується на практиці.

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Упродовж двох місяців після встановлення проведено понад 60 операцій. Про це повідомив завідувач відділення ургентної хірургії Роман Жежера. Він уточнив, що пацієнтами стали діти з важкими діагнозами, серед яких — онкологічні хвороби, уроджені вади та травми, пов’язані з вибухами.

Відділення ургентної хірургії «Охматдиту» працює цілодобово й без вихідних, надаючи медичну допомогу дітям з усіх регіонів України. Щороку тут проводять більше ніж 300 оперативних втручань за допомогою цієї сучасної ретракторної системи.

Як працює система та чому її обрали

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Обладнання дозволяє надійно фіксувати операційне поле. Це дає змогу хірургу краще бачити зону втручання та діяти точніше. До переваг системи Thompson відносяться:

вільні руки хірурга без необхідності сторонньої підтримки;

стабільне поле зору протягом усієї операції;

зменшення часу проведення процедури;

менше навантаження на медичну команду;

зниження ризику травмування тканин.

Система Thompson дозволяє покращити якість хірургічних втручань

У дитячій хірургії такі фактори мають вирішальне значення. Лікарі можуть працювати з більшою точністю, що впливає на безпеку пацієнта. За підтримки таких ініціатив, як ті, які реалізує Андрій Матюха, медзаклади отримують необхідні ресурси без затримок.

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Обладнання для різних медичних напрямів

Універсальність системи дає змогу застосовувати її в кількох галузях хірургії. Зокрема, вона використовується під час операцій у черевній порожнині, втручань у грудній клітці, нейрохірургічних процедур, онкологічного лікування, ортопедичних маніпуляцій.

Універсальність системи дає змогу застосовувати її в кількох галузях хірургії

Така широка сфера застосування дозволяє використовувати систему Thompson у різних клінічних випадках. Це особливо важливо у лікарні, яка приймає дітей з усієї країни. За словами персоналу, обладнання швидко стало невід’ємною частиною їхньої роботи.

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Інші проєкти, до яких долучився фонд Андрія Матюхи

Передання системи відбулося в межах кількох соціальних ініціатив. У травні було підтримано відкриття арт-інсталяції ORIGAMI for UKRAINE.

Крім того, фонд Андрія Матюхи надав допомогу постраждалим у Кривому Розі. Йдеться про обстріл, що стався 4 квітня 2025 року. На підтримку родин, які втратили близьких, було передано один мільйон гривень. Це рішення стало відповіддю на трагічну подію, яка торкнулася багатьох.



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