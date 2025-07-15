У Міноборони розповіли, що військовозобов'язаний має зробити насамперед після сплати штрафу у «Резерв+»

Після сплати штрафу у застосунку «Резерв+» військовозобов'язані повинні оновити дані.



Про це в етері телемарафону заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

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За її словами, навіть після сплати штрафу онлайн у застосунку громадяни зобов'язані оновити свої дані.

Черногоренко зазначила, що оновлення даних у застосунку «Резерв+» покладається на громадянина після будь-яких змін, в тому числі й після оплати штрафу.

«І от зараз для тих, хто це не встиг зробити, як зручний вихід з цієї ситуації без походу в ТЦК виконати свій обов'язок і оновити дані. Тому що обов'язок зі штрафом не зникає», — підкреслила чиновниця.

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Черногоренко також нагадала, що військовозобов'язані, які не уточнили свої дані до 16 липня 2024 року, можуть сплатити штраф у «Резерв+» зі знижкою 50% без черг та паперів. Це дозволить оперативно закрити справу про адмінпорушення й бути знятим з розшуку ТЦК.

Нагадаємо, президент підписав закон, який передбачає знижку в 50% у разі добровільної сплати штрафу від ТЦК, а також закриття адміністративних проваджень за порушення військового обліку стосовно тих чоловіків, які добровільно підуть у військо.

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