Шмигаль подав заяву про відставку

Денис Шмигаль, який отримав пост прем’єр-міністра 4 березня 2020 року і уряд якого працював найдовше за час незалежності України, подав заяву у відставку. Про це прем’єр повідомив у своєму Телеграм-каналі.

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«Дякую нашим захисникам та захисницям, які тримають фронт і бережуть Україну! Дякую президенту України Володимиру Зеленському за довіру! Дякую всій команді за невтомну працю задля нашої держави!» — написав Шмигаль.

Варто нагадати, що відставка прем’єр-міністра автоматично тягне за собою звільнення всього уряду. Стаття 10 закону про режим воєнного стану містить норму щодо неможливості припинення повноважень Кабінету міністрів під час воєнного стану.

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Нагадаємо, 14 липня президент Володимир Зеленський запропонував першій віцепремʼєрці Юлії Свириденко очолити уряд України.

За даними джерел «УП», призначення нового складу Кабінету міністрів у Верховній Раді планується на 17 липня, наступного дня після голосування про відставку.

Також Зеленський заявив, що досвід прем’єр-міністра Дениса Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони.

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