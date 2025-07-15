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Шмигаль подав заяву про відставку
Денис Шмигаль, який отримав пост прем’єр-міністра 4 березня 2020 року і уряд якого працював найдовше за час незалежності України, подав заяву у відставку. Про це прем’єр повідомив у своєму Телеграм-каналі.
«Дякую нашим захисникам та захисницям, які тримають фронт і бережуть Україну! Дякую президенту України Володимиру Зеленському за довіру! Дякую всій команді за невтомну працю задля нашої держави!» — написав Шмигаль.
Варто нагадати, що відставка прем’єр-міністра автоматично тягне за собою звільнення всього уряду. Стаття 10 закону про режим воєнного стану містить норму щодо неможливості припинення повноважень Кабінету міністрів під час воєнного стану.
Нагадаємо, 14 липня президент Володимир Зеленський запропонував першій віцепремʼєрці Юлії Свириденко очолити уряд України.
За даними джерел «УП», призначення нового складу Кабінету міністрів у Верховній Раді планується на 17 липня, наступного дня після голосування про відставку.
Також Зеленський заявив, що досвід прем’єр-міністра Дениса Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони.103
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