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Зеленський міняє уряд: кому президент запропонував посаду прем’єр-міністра
Перша віцепремʼєр-міністерка Юлія Свириденко може очолити уряд замість Дениса Шмигаля.
Президент Володимир Зеленський запропонував Свириденко посаду прем'єр-міністра та доручив суттєво оновити роботу уряду.
«Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом», — написав Зеленський у Telegram.
За інформацією президента, Свириденко доповіла про виконання зобов’язань, досягнутих у межах нещодавньої Конференції з відновлення України.
«Обговорили конкретні заходи, які зможуть зміцнити економічний потенціал України, розширити програми підтримки громадян і масштабувати виробництво озброєння», заявив президент.
Раніше у ЗМІ вже була інформація про заміну Дениса Шмигаля на Свириденко. Але сама Свириденко днями заявила, що не отримувала пропозицій щодо того, щоб обійняти посаду прем'єр-міністра.
Свириденко призначена першим віце-прем'єром — міністром економіки України у листопаді 2021 року. Вона змінила на цій посаді відправленого у відставку Олексія Любченка.
Нагадаємо, Денис Шмигаль очолив уряд 4 березня 2020 року. Його уряд працює найдовше за час незалежності України, але більшість членів уряду змінилася за цей час.301
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