На перемогу Усика, на якого під час битви поглядів розкричався Дюбуа, вже поставили 500 тисяч доларів (відео)

Український чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик (23 перемоги, 14 з них — нокаутом) і володар поясу IBF британець Деніел Дюбуа (22 перемоги, 21 з них — нокаутом, 2 поразки), які отримають рекордний гонорар у кар'єрі, провели першу на тижні бою-реваншу за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі 19 липня у Лондоні дуель поглядів.

Під час «свердління очима» на «Уемблі» Дюбуа зірвався і почав кричати And the new! And the new!, натякаючи Усику, що цими словами ринг-анонсер зазвичай оголошує нового чемпіона світу.

«Як ти збираєшся перемагати Денієла Дюбуа?», — запитали українця журналісти. «Це буде чудово і красиво», — спокійно відповів Олександр.

«Я з нетерпінням чекаю на можливість нокаутувати його, відправити в нокаут і покласти цьому кінець. Я довго готувався до цього, не можу дочекатися, коли знову вийду на ринг із ним, — своєю чергою, заявив Денієл Дюбуа. — Це буде грандіозний, грандіозний бій. І це буде великий вечір із великою перемогою.

Ми довго працювали, ми готуємося до перемоги. Ми не готові повертатися додому засмученими".

Доки 38-річний Усик та 27-річний Дюбуа готуються до виходу на ринг «Уемблі» (на бій вже продано понад 90 тисяч квитків), легендарний мексиканський боксер Сауль Альварес поставив 500 тисяч доларів із коефіцієнтом 1,26 на перемогу українця. У разі успіху Сауль отримає 630 тисяч доларів, заробивши 130 тисяч чистими.

«За останні п'ять років Усик побив усіх найкращих. У Олександра дуже сильна витривалість, він дуже технічний та розумний. Коли я бачу когось із таким рівнем зібраності, я підтримую його. Ось чому я зробив велику ставку на його перемогу. Олександре, ти зробиш це!» — написав Альварес у соціальних мережах.

Нагадаємо, що у першому бою Усика та Дюбуа 26 серпня 2023 року у Вроцлаві українець переміг британця технічним нокаутом у 9-му раунді.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Дюбуа образив Усика і нахабно штовхнув українця під час дуелі поглядів на «Уемблі» у квітні.

Фото Х Queensberry Promotions

