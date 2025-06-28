Усик отримає за бій-реванш з Дюбуа рекордний гонорар у кар'єрі: відома точна сума

Непереможний чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у суперважкій вазі 38-річний українець Олександр Усик (23 перемоги, 14 з них — нокаутом) та володар титулу IBF 27-річний британець Денієл Дюбуа (22 перемоги, 21 з них — нокаутом, 2 поразки) отримають рекордні гонорари за бій-реванш, який відбудеться 19 липня на знаменитій лондонській арені «Уемблі», стверджує News Bet365.

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Загальна сума призового фонду другого поєдинку боксерів становитиме 203,5 млн доларів. Усикк, який переміг британця в першому бою в серпні 2023 року і нещодавно припинив співпрацю зі своїм промоутером Олександром Красюком, отримає 132,28 млн в американській валюті, Дюбуа — 71,22 млн.

До речі, за реванш із Тайсоном Ф'юрі український олімпійський чемпіон отримав 114 млн доларів, а за перший поєдинок із Циганським королем — 45 млн.

Що ж до Дюбуа, то уродженець Лондона у переможному бою проти Ентоні Джошуа у вересні минулого року заробив «лише» 4,6 млн доларів. Щоправда, після отримання частки від доходів від платних переглядів його загальний дохід від поєдинку на «Уемблі» зріс приблизно до 13 млн доларів.

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Додамо, що організатори реваншу Усик — Дюбуа розглядають варіант збільшення кількості місць для глядачів на найбільшій арені Англії.

«Зараз ми на рівні 78 тисяч проданих квитків. Якщо досягнемо приблизно 84 тисячі або десь біля цього, тоді подамо заявку на 94 тисячі. Це потрібно робити заздалегідь, тому ми зробимо це тільки тоді, коли будемо впевнені, що зможемо заповнити всі місця», — заявив промоутер Френк Уоррен.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Дюбуа образив Усика і зухвало штовхнув українця під час дуелі поглядів на «Уемблі».

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