«Боягуз»: Дюбуа образив Усика і нахабно штовхнув українця під час дуелі поглядів на «Уемблі» (відео)
Непереможний чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у суперважкій вазі 38-річний українець Олександр Усик (23 перемоги, з них — 14 нокаутом) та володар титулу IBF 27-річний британець Деніел Дюбуа (22 перемоги, 21 з них — нокаутом, 2 поразки) провели першу дуель поглядів на знаменитій лондонській арені «Уемблі», де 19 липня відбудеться їхній бій-реванш за титул абсолютного чемпіона світу.
Після того, як суперники «посвердлили» один одного очима, Дюбуа нахабно штовхнув українця і двічі кинув у бік Усика: «Боягуз».
https://t.co/HetTfzMaTG #UsykDubois2 #RiyadhSeason pic.twitter.com/cvMN5zQrSj— Queensberry Promotions (@Queensberry) April 28, 2025
Щоправда, після інциденту боксери знову зустрілися у студії talkSPORT. Там український олімпійський чемпіон, зокрема, продемонстрував ведучому фотодоказ того, що у першому бою суперників (26 серпня 2023 року у Вроцлаві Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді) британець не гидував ударами нижче пояса. Як відомо, тоді після одного з «пострілів» Дюбуа в 5-й трихвилинці українець опинився на настилі рингу, але рефері вважав, що це був удар нижче пояса, що викликало спекотні суперечки в боксерському середовищі.
«Я 100% мав виграти, коли він упав, — заявив Денієл Дюбуа. — Коли я переглядаю той момент, бій точно мав би закінчитися тоді. Але це була політика, це було все, що відбувалося з війною та рештою. Тому цього разу я збираюся не залишити каменя на камені. Я не залишу шансів для будь-яких запитань чи чогось подібного. Я хочу прибити його до канвасу і зробити все як слід цього разу.
Я, безумовно, поважаю Олександра Усика, але водночас маю шанс його перемогти. Українець уже мав свій час, а тепер настав мій час, і я готовий діяти. Це буде кінець його кар'єри. Я переконаний, що це так, але я просто зосереджений і на 100% ладен просто виплеснути на нього свою міць".
Своєю чергою, Олександр Усик запевнив, що для нього не проблема «грати на чужому полі».
«Я завжди проводжу бої там, де мешкають мої суперники, — зазначив українець. — Для мене це чудово, тому що я теж маю багато шанувальників тут, на цьому стадіоні. 100 тисяч прийдуть, щоб подивитися, як я воюю з Денієлом. Якщо цей стадіон підтримуватиме Денієла — не проблема, тому що це Лондон. Для мене це чудово.
Я сфокусований на рингу. Не на фанатах, не на людях. Моя команда та я. Коли я чую гонг — перший раунд розпочався — та мій фокус на суперника. Я вірю, що виграю. Я відчуваю. Я можу перемогти".
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в лютому Денієл Дюбуа не вийшов на бій із Джозефом Паркером через хворобу.
Фото X Queensberry Promotions, X BOXING n BBQ159
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