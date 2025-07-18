Легендарний спортсмен-екстремал, який першим стрибнув із краю космосу, розбився на смерть в Італії (фото, відео)

Знаменитий австрійський спортсмен-екстремал 56-річний Фелікс Баумгартнер, який прославився на весь світ стрибком із висоти майже 39 кілометрів, загинув внаслідок нещасного випадку під час польоту на параплані на Адріатичному узбережжі Італії, повідомляє La Repubblica.

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За даними італійських ЗМІ, Баумгартнеру стало погано під час керування моторизованим парапланом, і він впав у басейн готелю, де і виявили його тіло. Під час падіння він збив співробітницю готелю, яка була доправлена до лікарні із травмою шиї. На стартовому майданчику австрійця залишилася чекати дружина.

До речі, в момент події поряд із басейном перебувало багато людей, зокрема дітей. За даними рятувальників, трагедія могла бути набагато серйознішою, але параплан Баумгартнера врізався у дерев'яну конструкцію поряд із басейном, що допомогло уникнути численних жертв.

Фелікс Баумгартнер прославився на весь світ восени 2012 року, зробивши стрибок у стратосферу із капсули з висоти майже 39 кілометрів (практично з краю космосу) у пустелі Нью-Мексико ву США. Під час повернення на Землю австрієць встановив одразу кілька світових рекордів. По-перше, він подолав звуковий бар'єр, досягнувши швидкості 1357,6 км/год, по-друге, він встановив тодішній рекорд по висоті стрибка з парашутом і по-третє, здійснив найтриваліше вільне падіння (4 хвилини 19 секунд) перш ніж розкрити парашут.

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Також колишній автомеханік і військовослужбовець австрійської армії відомий своїми стрибками зі статуї Христа-Спасителя в Ріо та веж Петронас у Куала-Лумпурі (Малайзія), а також перельотом через Ла-Манш на карбоновому крилі.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменита «Людина, що літає», загинула в Дубаї.

Фото Felix Baumgartner / Facebook

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