- 13:08 Через «Сінгапурський чізкейк» у лікарні опинилося вже 70 людей: що відомо про отруєння в ресторані Кацуріна
- 12:55 «Калорійна бомба» від Гали з Німеччини: секретне підживлення для томатів — просто «творить чудеса» на городі
- 12:29 Він мріяв літати — і небо стало його домом назавжди: історія Героя України, який загинув у повітряному бою на Херсонщині
- 12:09 Удар по російському гаманцю: в ЄС затвердили 18-й пакет санкцій проти кремля
- 11:56 Дівчина з «Тельчика»: молодша донька Віри Брежнєвої показала, як проводить літо
- 11:32 Німецький уряд нічого не знає про поставку Patriot до України
- 11:14 Легендарний спортсмен-екстремал, який першим стрибнув із краю космосу, розбився на смерть в Італії
- 11:03 Дипломат замість генерала: Зеленський змінив секретаря РНБО
- 10:56 «Мамин рецепт» малосольних огірків від Івана Янюка: смакота, яку можна їсти вже на другий день
- 10:23 Операція «Вісла» визнана депортацією: спадкоємці депортованих з Польщі в 1944—1951 роках українців отримають компенсації
- 09:54 Демобілізації не буде? Що сказав Зеленський про терміни служби в ЗСУ
- 09:40 Скандал у Черкасах: тренерка з танців програла в казино понад мільйон гривень, зібраних на поїздку дітей до Грузії
Легендарний спортсмен-екстремал, який першим стрибнув із краю космосу, розбився на смерть в Італії (фото, відео)
Знаменитий австрійський спортсмен-екстремал 56-річний Фелікс Баумгартнер, який прославився на весь світ стрибком із висоти майже 39 кілометрів, загинув внаслідок нещасного випадку під час польоту на параплані на Адріатичному узбережжі Італії, повідомляє La Repubblica.
За даними італійських ЗМІ, Баумгартнеру стало погано під час керування моторизованим парапланом, і він впав у басейн готелю, де і виявили його тіло. Під час падіння він збив співробітницю готелю, яка була доправлена до лікарні із травмою шиї. На стартовому майданчику австрійця залишилася чекати дружина.
До речі, в момент події поряд із басейном перебувало багато людей, зокрема дітей. За даними рятувальників, трагедія могла бути набагато серйознішою, але параплан Баумгартнера врізався у дерев'яну конструкцію поряд із басейном, що допомогло уникнути численних жертв.
Фелікс Баумгартнер прославився на весь світ восени 2012 року, зробивши стрибок у стратосферу із капсули з висоти майже 39 кілометрів (практично з краю космосу) у пустелі Нью-Мексико ву США. Під час повернення на Землю австрієць встановив одразу кілька світових рекордів. По-перше, він подолав звуковий бар'єр, досягнувши швидкості 1357,6 км/год, по-друге, він встановив тодішній рекорд по висоті стрибка з парашутом і по-третє, здійснив найтриваліше вільне падіння (4 хвилини 19 секунд) перш ніж розкрити парашут.
Також колишній автомеханік і військовослужбовець австрійської армії відомий своїми стрибками зі статуї Христа-Спасителя в Ріо та веж Петронас у Куала-Лумпурі (Малайзія), а також перельотом через Ла-Манш на карбоновому крилі.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменита «Людина, що літає», загинула в Дубаї.
Фото Felix Baumgartner / Facebook221
Читайте нас у Facebook
Через «Сінгапурський чізкейк» у лікарні опинилося вже 70 людей: що відомо про отруєння в ресторані Кацуріна