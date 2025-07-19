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Не «ждуни», а розвідники: військовий розповів, для чого ворог використовує БпЛА із сонячною панеллю
На початку липня на передовій були помічені дивні безпілотні літальні апарати із сонячною панеллю. Тоді висловлювалися дві думки щодо призначення таких дронів, але, найімовірніше, насправді їх використовують зовсім для іншого.
Таке припущення у своєму Telegram-каналі висловив експерт із засобів радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов. Він зазначає, що для маскування окупанти вкидають фото та інформацію про те, що вони використовують дрони-«ждуни» із сонячною панеллю для засідки.
Насправді ж, вважає Сергій «Флеш», це для відволікання уваги від справжнього завдання, а саме — для ведення розвідки з імовірністю 95%, а не для засідки, як стверджує противник.
«Для засідки використовують оптоволоконні FPV, розташовуючи дрон у прямому полі зору на можливу ціль (на дорозі), тому що радіогоризонт для нього не потрібен. Тому в даному випадку ми бачимо дрон без котушки і навіть без БК (чисто батарейка і сонячна панель, а більше й не потягне), тому в даному випадку у нас дрон на радіозв'язку і використовується для розвідки (розташований на висоті)», — повідомляє Сергій «Флеш».
Іншими словами, на дрон, призначений для розвідки, не встановлюють ні засобів ураження на кшталт вибухівки чи бойової частини снаряда, ні котушки оптоволокна, тим самим максимально полегшивши його і знизивши електроспоживання. Все це може говорити радше на користь саме розвідки, для ведення якої при низькому електроспоживанні цілком може вистачити й сонячної панелі.
Тим часом у рф впав безпілотник, який намагаються зробити вже 14 років, і на розробці якого вкрали 900 мільйонів російських рублів.181
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