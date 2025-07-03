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Революція у використанні дронів чи просто підставка: на передовій помітили дивне використання FPV-дронів

19:46 3 липня 2025
дрон із сонячною панеллю. Фото з тг-каналу t.me/serhii_flash

Поряд з використанням техніки, розквіт якої припав на період 100 років тому, окупанти намагаються застосовувати і деякі новітні технології для БпЛА. Щоправда, з іншого боку, все може виявитися куди прозаїчнішим.

Як повідомляє експерт із засобів радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов, на передовій вже не раз помічали російські FPV-дрони, які обладнані сонячною панеллю. За словами експерта, поки є два можливі пояснення появи подібних безпілотників.

Так, згідно з одним із них, власна сонячна панель дозволяє продовжити термін роботи дрона. Але її розмір недостатній для того, щоб здійснювати електропостачання безпілотника в польоті й тим самим збільшувати термін і дальність дії, але водночас дозволяє підзаряджати техніку на час очікування.

Зокрема, час від часу такі дрони-«ждуни» садять поруч із передовою і чекають, поки в районі їхньої дії не з'явиться важлива ціль, наприклад, транспорт або солдати. Після цього оператор дрона піднімає його в повітря і атакує. Стандартної зарядки акумуляторної батареї дрона не вистачить на тривале очікування, що і вирішується за допомогою сонячної батареї на безпілотнику.

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«Є думка, що дрон тут просто як підставка для сонячних батарей», — вказує на друге ймовірне пояснення сонячної панелі на даному FPV-дроні Сергій «Флеш».

Тим часом до Дніпра вперше дотяглася новітня російська бомба-ракета «Гром», щоправда, її серійне виробництво поки так і не розгорнуто, і загальне число боєприпасів обмежене.

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