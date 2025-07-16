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Роблять 14 років: окупанти поспішають кинути проти України нову техніку, але поки що вона потрапляє лише в аварії та кримінальні справи
Крім використовуваних для обстрілів українських міст іранських дронів, окупанти постійно намагаються створювати нові безпілотники. Однак часто це закінчується лише кримінальними справами та аваріями.
Так, нещодавно під Казанню під час чергового випробувального польоту впав російський важкий розвідувальний дрон «Альтіус-ру». Як повідомляли пропагандистські ресурси рф, причиною аварії стала дія невідомого засобу радіоелектронної боротьби, через що дрон перестав слухатися команд і впав на приватний будинок.
Як пише військовий експерт Андрій Харук, «Альтіус-ру» мав стати важким розвідувальним безпілотником вагою до 5 тонн. Розробка почалася ще у 2011 році та велася силами КБ «Сокіл», маловідомого серед авіаконструкторів.
Розробка БПЛА «Альтіус» оцінювалася в 1 млрд руб., повідомляє експерт, але 900 млн з них було вкрадено, що стало предметом кримінальної справи, за якою директора «Сокола» було заарештовано у квітні 2018-го. Роботи над безпілотником передали іншому розробнику.
Лише через 8 років після початку розробки, у серпні 2019 року, з'явилося перше відео польоту «Альтіуса» тривалістю 32 хвилини.
«У серпні 2021 р. повідомили про перший політ нового варіанту „Альтіус-ру“ зі стартовою масою 6−6,5 т та максимальною масою навантаження до 2 т. 2021-го з'явилися повідомлення про нібито укладання контракту на постачання першої партії БпЛА, проте справа не зрушила. Причина — імпортні двигуни, дизелі RED A03T потужністю 500 к. с. Двигун виробляє німецька фірма RED Aircraft, власник якої — громадянин Німеччини російського походження Володимир Райхлін — у серпні 2023 року був ув'язнений на п'ять років», — повідомляє Андрій Харук.
Офіційно випробування «Альтіуса» завершилися ще у грудні 2021 року, проте даних про початок його виробництва немає, достовірно відомо про три прототипи для випробувань, один з яких і розбився під Казанню.
Як наголошує експерт, розгортанню виробництва, швидше за все, шкодять проблеми з керованістю: так, для застосування на дальності понад 250 км потрібен спеціальний супутниковий канал зв'язку, але він досі не створений.
Згідно з відкритими даними, «Альтіус-ру» має розмах крила 28,5 метра, довжину 11,6 метра, злітну масу 7 тонн, максимальна висота польоту — 12 км, дальність — до 10 тис. км, автономність — до 48 годин у повітрі. Корисне навантаження БПЛА включає станцію оптичної розвідки з оптико-електронною системою і радіолокаційну станцію бічного огляду з активними фазованими ґратами.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про застосування окупантами дронів із сонячними панелями, призначення яких поки що незрозуміле.145
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