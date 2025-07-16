Роблять 14 років: окупанти поспішають кинути проти України нову техніку, але поки що вона потрапляє лише в аварії та кримінальні справи

Крім використовуваних для обстрілів українських міст іранських дронів, окупанти постійно намагаються створювати нові безпілотники. Однак часто це закінчується лише кримінальними справами та аваріями.

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Так, нещодавно під Казанню під час чергового випробувального польоту впав російський важкий розвідувальний дрон «Альтіус-ру». Як повідомляли пропагандистські ресурси рф, причиною аварії стала дія невідомого засобу радіоелектронної боротьби, через що дрон перестав слухатися команд і впав на приватний будинок.

Важкий дрон упав на приватний будинок під Казанню

Як пише військовий експерт Андрій Харук, «Альтіус-ру» мав стати важким розвідувальним безпілотником вагою до 5 тонн. Розробка почалася ще у 2011 році та велася силами КБ «Сокіл», маловідомого серед авіаконструкторів.

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Розробка БПЛА «Альтіус» оцінювалася в 1 млрд руб., повідомляє експерт, але 900 млн з них було вкрадено, що стало предметом кримінальної справи, за якою директора «Сокола» було заарештовано у квітні 2018-го. Роботи над безпілотником передали іншому розробнику.

Лише через 8 років після початку розробки, у серпні 2019 року, з'явилося перше відео польоту «Альтіуса» тривалістю 32 хвилини.

«У серпні 2021 р. повідомили про перший політ нового варіанту „Альтіус-ру“ зі стартовою масою 6−6,5 т та максимальною масою навантаження до 2 т. 2021-го з'явилися повідомлення про нібито укладання контракту на постачання першої партії БпЛА, проте справа не зрушила. Причина — імпортні двигуни, дизелі RED A03T потужністю 500 к. с. Двигун виробляє німецька фірма RED Aircraft, власник якої — громадянин Німеччини російського походження Володимир Райхлін — у серпні 2023 року був ув'язнений на п'ять років», — повідомляє Андрій Харук.

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Офіційно випробування «Альтіуса» завершилися ще у грудні 2021 року, проте даних про початок його виробництва немає, достовірно відомо про три прототипи для випробувань, один з яких і розбився під Казанню.

Як наголошує експерт, розгортанню виробництва, швидше за все, шкодять проблеми з керованістю: так, для застосування на дальності понад 250 км потрібен спеціальний супутниковий канал зв'язку, але він досі не створений.

Згідно з відкритими даними, «Альтіус-ру» має розмах крила 28,5 метра, довжину 11,6 метра, злітну масу 7 тонн, максимальна висота польоту — 12 км, дальність — до 10 тис. км, автономність — до 48 годин у повітрі. Корисне навантаження БПЛА включає станцію оптичної розвідки з оптико-електронною системою і радіолокаційну станцію бічного огляду з активними фазованими ґратами.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про застосування окупантами дронів із сонячними панелями, призначення яких поки що незрозуміле.

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