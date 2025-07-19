- 01:39 Усик знищив Дюбуа в 5-му раунді і став першим 3-разовим абсолютним чемпіоном світу в «нову епоху»
- 19.07 22:29 Сукня такого фасону зробить вас більш юною: секрет ефекту частково в її назві
- 19.07 22:01 Галета з малиною: тоненьке тісто та багато соковитої начинки
- 19.07 21:47 Де і о котрій годині дивитись онлайн Усик — Дюбуа 2: розклад трансляцій та прогноз на бій-реванш за титул абсолютного чемпіона світу
- 19.07 21:32 Розкрито дату весілля Селени Гомес: Тейлор Свіфт теж готується до урочистостей
- 19.07 21:03 Справді допомагає при застуді: користь курячого супу науково доведена
- 19.07 20:35 Коротке, але тепле «ріднесенька, все добре» навіки залишилися в пам’яті: на Запоріжжі загинув солдат-стрілець із Сумщини
- 19.07 20:07 Галета з томатами: приготуйте у сезон овочів, бо це дуже смачно
- 19.07 19:41 На передовій помітили новітній російський кулемет для спецпризначенців: чим він хороший і чим небезпечний для окупантів
- 19.07 19:29 Ракам — «Маг» та рішучість, Дівам — «Імператор» та відповідальність: Таро-прогноз на 20 липня
- 19.07 18:59 Скромно, але стильно: Klavdia Petrivna «розсекретила» свою квартиру
- 19.07 18:31 Справжня естетика: Меган Маркл одягла розкішну лляну сорочку за 225 доларів і викликала фурор
На передовій помітили новітній російський кулемет для спецпризначенців: чим він хороший і чим небезпечний для окупантів
На передовій у окупантів все частіше почали з'являтися нова техніка та озброєння, які часто успішно знищуються ЗСУ. Ймовірно, з часом цей список поповнить перший ручний кулемет РПЛ-20, створений російським концерном «Калашников» для використання спеціальними підрозділами.
Так, днями кулемет був помічений у руках бійців 83-ї окремої десантно-штурмової бригади зс рф. Перша ж серійна партія цих кулеметів була передана частинам окупантів концерном «Калашников» на початку червня.
РПЛ-20 є зброєю, яку часто називають ще штурмовим кулеметом, оскільки, на відміну від єдиних та універсальних кулеметів Калашникова, його основне призначення — використання під час наступальних/штурмових дій. З цією метою кулемет створений під легший патрон 5,45×39, а не 7,62×54, як кулемет Калашникова, що робить легшою як саму зброю, так і вагу боєприпасу до неї.
Також, на відміну від більшості ручних кулеметів, які використовують для стрільби магазин, РПЛ-20 використовує стрічку на 100 або 200 патронів, що дозволяє створювати високу щільність вогню і дуже важливо при наступальних діях. За рахунок легшої кулі вага РПЛ-20 більш ніж у 1,5 раза нижча за кулемет Калашникова під патрон 7,62 мм — 5,5 та 9 кг відповідно.
При цьому скорострільність зброї близько 800 пострілів на хвилину, що дозволяє добре контролювати зброю. Також за рахунок телескопічного прикладу з регульованою щокою його можна підлаштувати під себе, зробивши зручнішим, а наявність планок Пікатінні дозволяє встановлювати на нього денні та нічні приціли.
Водночас деякі оглядачі сумніваються у практичності деяких рішень, наприклад, механізму перезаряджання, при якому необхідно відкидати весь блок управління вогнем вниз для заміни стрічки, що може бути незручно в бою. Також відсутність можливості використання стандартних магазинів обмежує універсальність зброї, особливо у разі використання всіх кулеметних стрічок, їх втрати або пошкодження в бою. Водночас використання стандартних магазинів на 30 патронів від АК-74 або 45 патронів від РПК-74 спростило б використання РПЛ-20, щоправда, сильно знизивши щільність стрільби.
Також, оскільки РПЛ-20 є першим ручним кулеметом для «Калашникова», є ймовірність того, що його просто погано вироблятимуть. Наприклад, новітній автомат концерну АК-12 вже встиг заслужити репутацію ненадійної і часто бракованої зброї.245
Читайте нас у Facebook
Щурам належить зробити важливий вибір, а Драконам потрібно проявити ініціативу: східний гороскоп на тиждень 21 — 27 липня