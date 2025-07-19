На передовій помітили новітній російський кулемет для спецпризначенців: чим він хороший і чим небезпечний для окупантів

На передовій у окупантів все частіше почали з'являтися нова техніка та озброєння, які часто успішно знищуються ЗСУ. Ймовірно, з часом цей список поповнить перший ручний кулемет РПЛ-20, створений російським концерном «Калашников» для використання спеціальними підрозділами.

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Так, днями кулемет був помічений у руках бійців 83-ї окремої десантно-штурмової бригади зс рф. Перша ж серійна партія цих кулеметів була передана частинам окупантів концерном «Калашников» на початку червня.

РПЛ-20 є зброєю, яку часто називають ще штурмовим кулеметом, оскільки, на відміну від єдиних та універсальних кулеметів Калашникова, його основне призначення — використання під час наступальних/штурмових дій. З цією метою кулемет створений під легший патрон 5,45×39, а не 7,62×54, як кулемет Калашникова, що робить легшою як саму зброю, так і вагу боєприпасу до неї.

Також, на відміну від більшості ручних кулеметів, які використовують для стрільби магазин, РПЛ-20 використовує стрічку на 100 або 200 патронів, що дозволяє створювати високу щільність вогню і дуже важливо при наступальних діях. За рахунок легшої кулі вага РПЛ-20 більш ніж у 1,5 раза нижча за кулемет Калашникова під патрон 7,62 мм — 5,5 та 9 кг відповідно.

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При цьому скорострільність зброї близько 800 пострілів на хвилину, що дозволяє добре контролювати зброю. Також за рахунок телескопічного прикладу з регульованою щокою його можна підлаштувати під себе, зробивши зручнішим, а наявність планок Пікатінні дозволяє встановлювати на нього денні та нічні приціли.

Водночас деякі оглядачі сумніваються у практичності деяких рішень, наприклад, механізму перезаряджання, при якому необхідно відкидати весь блок управління вогнем вниз для заміни стрічки, що може бути незручно в бою. Також відсутність можливості використання стандартних магазинів обмежує універсальність зброї, особливо у разі використання всіх кулеметних стрічок, їх втрати або пошкодження в бою. Водночас використання стандартних магазинів на 30 патронів від АК-74 або 45 патронів від РПК-74 спростило б використання РПЛ-20, щоправда, сильно знизивши щільність стрільби.

Також, оскільки РПЛ-20 є першим ручним кулеметом для «Калашникова», є ймовірність того, що його просто погано вироблятимуть. Наприклад, новітній автомат концерну АК-12 вже встиг заслужити репутацію ненадійної і часто бракованої зброї.

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