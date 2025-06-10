41.15 / 41.69 47.11 / 47.77
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Незручний, ненадійний, стріляти чергами не рекомендується, але є і хороші відгуки: у рф випробували новий автомат

15:32 10 червня 2025
АК-12 з укороченим стволом. Фото концерну Калашников

У травні ВПК країни-окупанта передав у війська першу партію нового варіанту автомата АК-12 з укороченим стволом. І ось з'явилися його перші результати випробувань.

Як повідомляє один з російських пропагандистських каналів, в новому варіанті автомата є поліпшення, але вистачає і старих проблем. Останні в основному пов'язані з якістю виконання, але не тільки з ним.

Так, до позитивних сторін віднесли:

  • зростання зручності, серед яких зменшення розмірів зброї, що дуже зручно для міських умов, є підщічник, щоправда його кріплення ненадійне, спусковий механізм відчувається більш плавним і м'яким, а перемикач режимів вогню зручний як для шульг, так і для правш;
  • зниження ваги на 10% в порівнянні з повнорозмірним варіантом і його 3,7 кг;
  • поліпшення точності і купчастості стрільби поодинокими на дистанції 100 метрів, що пов'язують з незнімною конструкцією полум'ягасника, який є частиною ствола.

Мінусами назвали відсутність прапорця для вилучення піну фіксації ствольної коробки і низьку якість покриття автомата.

РЕКЛАМА

У той же час військовий експерт Андрій Харук відзначає ще ряд недоліків нового автомата окупантів:

  • зняття замикаючого механізму ствольної коробки вимагає додаткових зусиль і інструменту.
  • штатна передня рукоятка 6Ч64 заважає заміні магазину.
  • ПМС (пристрій малошумної стрільби), що поставляється в комплекті, нерозбірний і має ненадійне кріплення, також не уніфікований полум'ягасник, відсутня можливість установки інших ПМС/ПБС, крім того, що йде в комплекті. Тобто у разі їх втрати встановити нові вже не вийде;
  • незручний діоптричний приціл.
  • віддача відчувається сильнішою в порівнянні з АК-74М і нагрів ствола теж відбувається швидше.

Зауважимо, що АК-12 також озброюються бійці армії КНДР, які воюють проти України.

РЕКЛАМА

248

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Таро-прогноз на тиждень з 10 по 15 червня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Терезам — «Колісниця», Левам — «Дев'ятка Пентаклів», а Ракам — «Королева Мечів»: Таро-прогноз на тиждень до 15 червня

Томати, фото скриншот видео

Червень не вибачає помилок: як правильно підживити томати саме зараз, щоб виросли здорові та ароматні плоди

Максим Галкін

Найкращий у світі тато та наймиліші дітки: Галкін з дітьми замилували шанувальників

Юпітер переходить у знак Рака. Фото Pixabay

Чекайте сьогодні на магію змін: кому Юпітер подарує цілий рік щастя

Наступний матеріал
Новини партнерів