Незручний, ненадійний, стріляти чергами не рекомендується, але є і хороші відгуки: у рф випробували новий автомат

У травні ВПК країни-окупанта передав у війська першу партію нового варіанту автомата АК-12 з укороченим стволом. І ось з'явилися його перші результати випробувань.

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Як повідомляє один з російських пропагандистських каналів, в новому варіанті автомата є поліпшення, але вистачає і старих проблем. Останні в основному пов'язані з якістю виконання, але не тільки з ним.

Так, до позитивних сторін віднесли:

зростання зручності, серед яких зменшення розмірів зброї, що дуже зручно для міських умов, є підщічник, щоправда його кріплення ненадійне, спусковий механізм відчувається більш плавним і м'яким, а перемикач режимів вогню зручний як для шульг, так і для правш;

зниження ваги на 10% в порівнянні з повнорозмірним варіантом і його 3,7 кг;

поліпшення точності і купчастості стрільби поодинокими на дистанції 100 метрів, що пов'язують з незнімною конструкцією полум'ягасника, який є частиною ствола.

Мінусами назвали відсутність прапорця для вилучення піну фіксації ствольної коробки і низьку якість покриття автомата.

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У той же час військовий експерт Андрій Харук відзначає ще ряд недоліків нового автомата окупантів:

зняття замикаючого механізму ствольної коробки вимагає додаткових зусиль і інструменту.

штатна передня рукоятка 6Ч64 заважає заміні магазину.

ПМС (пристрій малошумної стрільби), що поставляється в комплекті, нерозбірний і має ненадійне кріплення, також не уніфікований полум'ягасник, відсутня можливість установки інших ПМС/ПБС, крім того, що йде в комплекті. Тобто у разі їх втрати встановити нові вже не вийде;

незручний діоптричний приціл.

віддача відчувається сильнішою в порівнянні з АК-74М і нагрів ствола теж відбувається швидше.

Зауважимо, що АК-12 також озброюються бійці армії КНДР, які воюють проти України.

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