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Ретроградний Меркурій у липні-2025: що потрібно зробити і чого робити не можна
З 17 липня по 11 серпня 2025 року Меркурій стає ретроградним у знаку Лева. Цей період може викликати занепокоєння, оскільки часто супроводжується збоями в техніці, непорозуміннями та плутаниною.
Під час ретроградного руху в Леві теми творчості та самовираження стануть особливо гострими. Потреба бути поміченим і визнаним може загостритися, але це час для внутрішньої ревізії, а не зовнішніх звершень, зазначає езотерикиня Олена Кузьмич.
Чого краще уникати:
• Підписання важливих документів. Є ризик юридичних помилок або зміни умов.
• Запуску нових проєктів. Вони можуть виявитися невдалими і потребуватимуть переробок.
• Купівлі техніки чи авто. Можливі дефекти або поломки.
• Радикальних змін зовнішності. Рішення, ухвалені в цей період, можуть негативно вплинути на самооцінку.
• Конфліктів. Намагайтеся уникати імпульсивних сварок, оскільки гординя та самолюбство можуть загостритися.
Поради для цього періоду:
• Завершуйте старі справи, а не починайте нові.
• Переглядайте свої комунікації та спосіб взаємодії з іншими.
• Не ігноруйте сигнали з минулого. Повернення старих знайомих, ідей чи проблем — це шанс переоцінити їх.
• Приділяйте час дітям і родині.
Існує також три ритуали, які можна використати в цей період:
1. Ритуал «Розплутування старих вузлів»
Проводьте 17−19 липня. Запишіть на папері все, що вам більше не служить: думки, обіцянки, зв’язки, звички. Прочитайте це вголос, подякуйте та спаліть папір, уявляючи, як все старе зникає.
2. Ритуал «Повернення сили»
Проводьте з 25 липня по 1 серпня. Насипте дрібку солі у склянку з водою. Дивлячись у дзеркало, проговоріть: «Я повертаю собі силу, яку віддав (-ла) словам, страхам, сумнівам». Після цього вимийте руки цією водою, уявляючи, як все зайве відходить.
3. Ритуал медитації ясного слова
Проводьте 26 липня, 3 та 10 серпня. Сядьте в тиші, заплющіть очі та уявіть, як ваше горло світиться блакитним. Повторіть 7 разів: на вдиху — «Я чую істину», на видиху — «Я говорю з любов’ю».
Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали гороскоп на липень для всіх знаків зодіаку.
Фото: Pixabay261
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