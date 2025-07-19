Ретроградний Меркурій у липні-2025: що потрібно зробити і чого робити не можна

З 17 липня по 11 серпня 2025 року Меркурій стає ретроградним у знаку Лева. Цей період може викликати занепокоєння, оскільки часто супроводжується збоями в техніці, непорозуміннями та плутаниною.

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Під час ретроградного руху в Леві теми творчості та самовираження стануть особливо гострими. Потреба бути поміченим і визнаним може загостритися, але це час для внутрішньої ревізії, а не зовнішніх звершень, зазначає езотерикиня Олена Кузьмич.

Чого краще уникати:

• Підписання важливих документів. Є ризик юридичних помилок або зміни умов.

• Запуску нових проєктів. Вони можуть виявитися невдалими і потребуватимуть переробок.

• Купівлі техніки чи авто. Можливі дефекти або поломки.

• Радикальних змін зовнішності. Рішення, ухвалені в цей період, можуть негативно вплинути на самооцінку.

• Конфліктів. Намагайтеся уникати імпульсивних сварок, оскільки гординя та самолюбство можуть загостритися.

Поради для цього періоду:

• Завершуйте старі справи, а не починайте нові.

• Переглядайте свої комунікації та спосіб взаємодії з іншими.

• Не ігноруйте сигнали з минулого. Повернення старих знайомих, ідей чи проблем — це шанс переоцінити їх.

• Приділяйте час дітям і родині.

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Існує також три ритуали, які можна використати в цей період:

1. Ритуал «Розплутування старих вузлів»

Проводьте 17−19 липня. Запишіть на папері все, що вам більше не служить: думки, обіцянки, зв’язки, звички. Прочитайте це вголос, подякуйте та спаліть папір, уявляючи, як все старе зникає.

2. Ритуал «Повернення сили»

Проводьте з 25 липня по 1 серпня. Насипте дрібку солі у склянку з водою. Дивлячись у дзеркало, проговоріть: «Я повертаю собі силу, яку віддав (-ла) словам, страхам, сумнівам». Після цього вимийте руки цією водою, уявляючи, як все зайве відходить.

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3. Ритуал медитації ясного слова

Проводьте 26 липня, 3 та 10 серпня. Сядьте в тиші, заплющіть очі та уявіть, як ваше горло світиться блакитним. Повторіть 7 разів: на вдиху — «Я чую істину», на видиху — «Я говорю з любов’ю».

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали гороскоп на липень для всіх знаків зодіаку.

Фото: Pixabay

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