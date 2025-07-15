Ретроградний Меркурій у липні-2025: яких сюрпризів чекати (підказки для знаків зодіаку)

На середину поточного тижня, на який астрологи надали поради всім знакам Зодіаку щодо фінансів, припадає початок літного ретроградного періоду Меркурія — планети, що відповідає за такі сфери, як інформація, комунікації, бізнес…

ВІДЕО ДНЯ

Зазвичай в усіх негараздах звинувачують саме ретроградний Меркурій, який влітку перебуватиме в цій фазі з 17 липня по 10 серпня. Отже, як пише ukr.media, не зайвим буде в цей період бути уважнішими до деталей, особливо якщо це стосується важливих справ, ретельно планувати справи, а також виявляти більше терпіння та уважності до оточуючих.

Овен

Гороскоп для Овнів рекомендує знаку бути дисципліноанішим, фокусувати увагу не на всіх справах одразу, а на кількох найважливіших. Зірки також радять не виснажувати себе, роблячі невеликі перерви під час роботи.

РЕКЛАМА

Телець

Гороскоп для Тельців не радить знаку надмірно навантажувати себе, беручи відповідальність за всі справи — як на роботі, так і в побуті. Якщо обговорити проблему, що існує, з оточенням, то можна знайти до її вирішення новий підхід.

Близнюки

РЕКЛАМА

Гороскоп для Близнюків не виключає в цей період різкі зміни планів, збій графіків тощо. На такі випадки Близнюкам варто мати запасний план. Не варто боятися помилок — сприймайте їх як частину життя.

Рак

Гороскоп для Раків радить знаку економно поводитися із фінансами, стежачи за витратами, аби не спустити купу грошей на імпульсивні покупки. Цьому може допомогти, наприклад, щоденна фіксація витрат.

Лев

РЕКЛАМА

Гороскоп для Левів рекомендує знаку ухвалювати важливі рішення лише у разі потреби. Адже в цей період можливі різноманітні збої, що впливатимуть на зростання кількості незавершених справ. Перед тим, як визначитися, варто ретельно все обмірковувати.

Діва

Гороскоп для Дів попереджає знак про ймовірність появи відчуття втоми та повернення старих сумнівів. В таких випадках на допомогу може прийти спілкування з близькими людьми, у яких можна просити поради.

Терези

Гороскоп для Терезів не виключає, що в житті знака з'являться люди з минулого. Зірки не радять бути з ними дуже відвертими. Найкащим захистом від надмірних емоцій буде внутрішня дистанція.

Скорпіон

Гороскоп для Скорпіонів рекомендує знаку фіксувати підсумки важливих розмов та оновлювати перелік власних справ. Так знак може підготуватися до несподіванок. Зірки попереджають, що чутки чи дрібні зміни на роботі матимуть для знака значення.

Стрілець

Гороскоп для Стрільців не радить знаку в цей період наважуватися на великі зміни — краще дочекатися завершення періоду ретроградності Меркурія. Навіть якщо у Стрільців з'явиться відчуття про необхідність щось змінити в глобальному плані. Краще підготуватися до змін, збираючи інформацію та обговорюючи це з тими, кому ви довіряєте.

Козеріг

Гороскоп для Козерогів рекомендує знаку бути уважними до фінансів чи юридичних питань. Аби почувати себе впевнено, знаку варто зосередитися на зборі необхідніх документів, а активні дії краще відкласти на другу середину серпня.

Водолій

Гороскоп для Водоліїв не виключає, що у знака можуть виникнути труднощі у взаєминах, а причиною стануть недомовленості. Отже, зірки радять Водоліям бути уважним до слів партнера.

Риби

Гороскоп для Риб радить знаку зайнятися наведенням ладу як вдома чи на роботі, так і у голові. А допомогти цьому зможуть навіть маленькі кроки, наприклад, наведення порядку в шафі. І так крок за кроком.

Матеріал «Фінансовий провал та доленосна зустріч: гороскоп на липень для всіх знаків Зодіаку» читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

313

Читайте нас у Facebook