Фінансовий провал та доленосна зустріч: гороскоп на липень для всіх знаків зодіаку

Відома астрологиня Людмила Булгакова спеціально для «ФАКТІВ» склала гороскоп на липень 2025 року для всіх знаків зодіаку. За словами Людмили, місяць пройде під знаками Рака та Лева, принісши емоційну нестабільність та енергію на всі починання. Середина року обіцяє стати переломним моментом для багатьох знаків

Овни

Не варто розпорошувати свою енергію на людей, які вас не підтримують. Не вступайте в конфлікти, навіть якщо для цього будуть усі підстави. У першій половині місяця приділіть увагу просто спогляданню життя, зупиніться та спробуйте перезавантажити свої думки.

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Тельці

Настав час діяти! Зірки будуть супроводжувати всі ваші починання, навіть найбільш божевільні. Тому варто не втрачати моменту проявити всі свої здібності. Щодо підтримки, розраховуйте тільки на своїх близьких. Легкий успіх може призвести велику кількість заздрісників.

Близнюки

Творчість захлисне вас із головою. Піддайтеся цій «стихії» і виявіть себе повністю. Ймовірні привабливі пропозиції на майбутнє, придивіться до них з особливою уважністю. Можливо, саме цього місяця ви знайдете те, що вже давно шукали серед вашого кола інтересів.

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Раки

Періодично у житті з'являються люди з минулого. У липні настане саме такий момент. Зірки обіцяють зустріч, яка може суттєво вплинути на ваше особисте життя. Можливий переїзд до іншого міста чи навіть країни.

Леви

Енергія буде переповнювати активних представників знака. У першій половині місяця її варто використовувати на повну, а ось у другій краще «пригальмувати». Можливі фінансові гойдалки, тому будьте готові розлучитися з деякою сумою грошей. Успіх посміхнеться вам уже на початку серпня.

Діви

У липні, як ніколи, ви будете потребувати підтримки близьких людей. Можливо, переживання та несподівані проблеми виявляться для вас надто непіднімною ношею. Тому не варто нехтувати допомогою з боку, настане час, коли й ви зможете її надати.

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Терези

Настає час, коли варто відмовитися від активного робочого графіка та дати собі перепочити. Гарний час для розслаблення, поїздки в гори чи на море. Навіть коротка відпустка наситить вас силами для подальших звершень. Друга половина місяця буде сприятливою для укладання шлюбів.

Скорпіони

Емоції в липні не даватимуть вам приймати правильні рішення. Тому варто стримати свій запал і зайнятися речами, які приносять вам задоволення. Розв'язання робочих питань відкладіть до серпня. А ось на любовному фронті настає час змін — сімейні люди відчують особливий зв'язок один з одним, а ті, хто шукає кохання, можливо, його знайде.

Стрільці

Не найкращий час для укладання угод або зміна місця роботи. Негативні новини можуть вибити у вас ґрунт з-під ніг, тому шукайте опору у своїй родині. Краще не вирушати в далекі подорожі, а частіше вибиратися на природу неподалік будинку.

Козероги

Гарний час, щоб зайнятися ремонтом чи оновленням свого інтер'єру. Побутові моменти дозволять вам розслабитися та бути готовими для вирішення важливих справ. А вони вже можуть з'явитись наприкінці місяця. Причому досить несподівано. Можна робити пропозиції руки та серця, грати весілля.

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Водолії

Липень принесе у життя представників знаку довгоочікуваний спокій. Скористайтеся перепочинком, щоб відновити сили. Більше давайте на повітрі, займіться фізичними навантаженнями або просто довго гуляйте. Настає час «накопичення енергії».

Риби

Проблеми, які здавалися невирішеними ще з минулих місяців нарешті вирішуватимуться. Ваші зусилля не будуть марними, а старання — будуть поміченими. Можливе підвищення зарплати або нова приваблива пропозиція. Не варто хвилюватися — зірки на вашому боці.

Нагадаємо, що у розпал літа-2025 ретроградний Меркурій відкриє шлях до багатства трьом знакам зодіаку.

Також читийте, на які ще знаки зодіаку чекає успіх у липні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, чому в Азії шириться паніка по мірі наближення другого місяця літа.

Ілюстрація з сайту pixabay.com

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