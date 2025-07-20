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Шкарпетки-«невидимки»: як вибрати ідеальні для кросівок і балеток
Нині у продажу такий вибір шкарпеток, що у них непросто розібратися. Хтось воліє носити яскраві шкарпетки напоказ із балетками та кросівками, що зараз у тренді, хтось — навпаки, непомітні, але ті, що забезпечують комфорт.
Якщо ви належите до другої категорії, варто звернути увагу на шкарпетки-«невидимки». Цей формат отримав у фешн-індустрії назву «no-show».
Бавовняні шкарпетки-«невидимки» чудово поєднуються з кросівками та кедами. Навколишнім здається, що ваше взуття одягнене на голу ногу. І при цьому ви почуваєтеся комфортно — жодних мозолів та водянок.
Найкоротша модель шкарпеток нагадує слідки. Їх надягають у балетки. До речі, такі шкарпетки існують не лише жіночі, а й чоловічі.
Вибираючи шкарпетки-«невидимки», зверніть увагу на якість та склад. Дуже важливо, щоб вони не зісковзували з ноги.
І ще: щоб почуватися повністю комфортно, підбирайте шкарпетки кольору, максимально близького до взуття. Тоді вам не доведеться турбуватися про те, чи видно шкарпетки. До бежевого взуття підберіть бежеві шкарпетки, до чорного — чорні, до сірого — сірого кольору.
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Фото з альбому Ольги Сметанської156
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